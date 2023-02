Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Dusan Lajovic, por los cuartos de final del Argentina Open 2023: TV y streaming

escuchar

Este viernes, el español Carlos Alcaraz, ex N°1 y actual N°2 del ranking mundial de la ATP y primer preclasificado en el Argentina Open 2023, se enfrenta al serbio Dusan Lajovic en un compromiso correspondiente a los cuartos de final del ATP 250, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El partido es el del tercer turno de la jornada, por lo que su horario de comienzo está pactado para no antes de las 18.30, ya que primero deben enfrentarse Tomás Etcheverry vs. Cameron Norrie y Juan Pablo Varillas vs. Lorenzo Musetti. Luego del duelo entre Alcaraz y Lajovic, en tanto, Francisco Cerúndolo juega frente a Bernabé Zapata Miralles. Toda la programación se puede ver en vivo por TyC Sports.

Para meterse en la ronda de los ocho mejores, el español, que comenzó su participación directamente en octavos de final por ser el primer preclasificado del certamen, venció al serbio Laslo Djere por 6-2, 4-6 y 6-2, en lo que fue su regreso a las canchas luego de cuatro meses de inactividad por diversas lesiones musculares que, entre otros torneos, no le permitieron disputar el último ATP Finals ni tampoco el Australian Open de este año.

Carlos Alcaraz, ex N°1 y actual N°2 del ranking ATP, regresó a las canchas luego de cuatro meses de inactividad LA NACION/Mauro Alfieri

Lajovic, por su parte, viene desde la qualy, por lo que ya afrontó cuatro compromisos en Buenos Aires. En el primero derrotó al local Renzo Olivo por 6-3 y 6-4. Luego, en el partido que le permitió acceder al cuadro principal del torneo, venció al brasileño Felipe Meligeni Alves por doble 6-3. Ya en el primer partido “por los puntos”, dejó en el camino al argentino Sebastián Báez, que venía de consagrarse en el Córdoba Open, por 3-6, 7-6 (5) y 6-3. Por último, viene de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-3 y 6-1.

La única vez que se enfrentaron fue en el Australian Open 2022 y ganó el joven nacido en Murcia en sets corridos por 6-2, 6-1 y 7-5.

Carlos Alcaraz vs. Dusan Lajovic: cómo ver online

El encuentro comienza cerca de las 18.30 en el court central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

El cuadro de cuartos de final del Argentina Open 2023

El cuadro del Argentina Open 2023, con los ocho jugadores en cuartos de final

Ningún jugador en la historia disputó el ATP 250 de Buenos Aires siendo N° 1 y el español pudo haber sido el primero en más de dos décadas, pero Novak Djokovic lo superó en las semanas previas. Sin embargo, ingresó en la lista de tenistas que alguna vez estuvieron en el pedestal y se presentaron en Buenos Aires: Rafael Nadal lo jugó en 2005 siendo 48°, en 2015 siendo 4° y fue campeón y en 2016 estando 5°; Marcelo Ríos en 2001 siendo 22° del ranking; Carlos Moyá en ocho oportunidades con el 4° puesto como máxima ubicación; y Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, en cinco ocasiones y en la posición 18ª como más destacada.

Todos los títulos de Carlos Alcaraz

ATP 250 de Umag , Croacia: 6-2 y 6-2 vs. Richard Gasquet (Francia) en la final.

, Croacia: 6-2 y 6-2 vs. Richard Gasquet (Francia) en la final. ATP 500 de Río de Janeiro , Brasil: 6-4 y 6-2 vs. Diego Schwartzman.

, Brasil: 6-4 y 6-2 vs. Diego Schwartzman. ATP 500 de Barcelona , España: 6-3 y 6-2 vs. Pablo Carreño Busta (España).

, España: 6-3 y 6-2 vs. Pablo Carreño Busta (España). ATP Masters 1000 de Miami , Estados Unidos: 7-5 y 6-4 vs. Casper Ruud (Noruega).

, Estados Unidos: 7-5 y 6-4 vs. Casper Ruud (Noruega). ATP Masters 1000 de Madrid , España: 6-3 y 6-1 vs. Alexander Zverev (Alemania).

, España: 6-3 y 6-1 vs. Alexander Zverev (Alemania). US Open 2022: 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3 vs. Casper Ruud.

