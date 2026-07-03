Egipto venció 1-1 a Australia, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 16avos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 3 de julio de 2026 a las 15.00 en el Dallas Stadium. Con el arbitraje de Gustavo Tejera, Egipto y Australia protagonizaron un enfrentamiento de alta intensidad correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial.
Acciones del partido
El marcador se abrió a los 13 minutos, cuando Emam Ashour Metwally, Abdel Ghany marcó el primer gol tras asistencia de Karim Hafez, Ramadan Seif El Din. Sin embargo, la igualdad llegó a los 55 minutos gracias a un gol en contra de Mohamed Hany Gamal, El Demerdash. Los entrenadores buscaron variantes estratégicas, destacando el ingreso de Hossam Abdelmaguid Abdelsalam, Abdelmaguid en Egipto y de Ajdin Hrustic en Australia para intentar desnivelar el marcador durante el tiempo reglamentario.
Análisis táctico y estadístico
Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: Australia apostó por una formación 3421, mientras que Egipto se plantó con un 442. En cuanto al desarrollo, Egipto mantuvo una mayor posesión del balón con el 58,3% frente al 41,7% de Australia. A pesar de la paridad en el juego, los números reflejaron una disputa intensa:
- Australia registró 16 tiros, con 1 a puerta.
- Egipto disparó 14 veces, alcanzando 4 tiros a puerta.
- En el rubro de tiros de esquina, Egipto generó 7 oportunidades, mientras que Australia dispuso de 4.
Disciplina y cierre
El rigor del encuentro se trasladó al aspecto disciplinario durante el tiempo suplementario. Haissem Yousry Fouad, Hassan fue amonestado a los 104 minutos por una falta, seguido por Yasser Ahmed Ibrahim, El Hanafi, quien también recibió una tarjeta amarilla a los 119 minutos. Tras el empate final, la efectividad en la construcción de juego y la solidez defensiva fueron los ejes centrales de un partido que dejó a ambos equipos exhaustos en su lucha por avanzar en el certamen.
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