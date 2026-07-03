LA NACION

Egipto venció 1-1 a Australia, por el Mundial 2026

Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 16avos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Egipto venció 1-1 a Australia, por el Mundial 2026
Egipto venció 1-1 a Australia, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 3 de julio de 2026 a las 15.00 en el Dallas Stadium. Con el arbitraje de Gustavo Tejera, Egipto y Australia protagonizaron un enfrentamiento de alta intensidad correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial.

Acciones del partido

El marcador se abrió a los 13 minutos, cuando Emam Ashour Metwally, Abdel Ghany marcó el primer gol tras asistencia de Karim Hafez, Ramadan Seif El Din. Sin embargo, la igualdad llegó a los 55 minutos gracias a un gol en contra de Mohamed Hany Gamal, El Demerdash. Los entrenadores buscaron variantes estratégicas, destacando el ingreso de Hossam Abdelmaguid Abdelsalam, Abdelmaguid en Egipto y de Ajdin Hrustic en Australia para intentar desnivelar el marcador durante el tiempo reglamentario.

Análisis táctico y estadístico

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: Australia apostó por una formación 3421, mientras que Egipto se plantó con un 442. En cuanto al desarrollo, Egipto mantuvo una mayor posesión del balón con el 58,3% frente al 41,7% de Australia. A pesar de la paridad en el juego, los números reflejaron una disputa intensa:

  • Australia registró 16 tiros, con 1 a puerta.
  • Egipto disparó 14 veces, alcanzando 4 tiros a puerta.
  • En el rubro de tiros de esquina, Egipto generó 7 oportunidades, mientras que Australia dispuso de 4.

Disciplina y cierre

El rigor del encuentro se trasladó al aspecto disciplinario durante el tiempo suplementario. Haissem Yousry Fouad, Hassan fue amonestado a los 104 minutos por una falta, seguido por Yasser Ahmed Ibrahim, El Hanafi, quien también recibió una tarjeta amarilla a los 119 minutos. Tras el empate final, la efectividad en la construcción de juego y la solidez defensiva fueron los ejes centrales de un partido que dejó a ambos equipos exhaustos en su lucha por avanzar en el certamen.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. El "soccer" se adueñó de la gambeta, Argentina es de los peores y el último potrero morirá en África
    1

    La gambeta, en vías de extinción: Estados Unidos domina una estadística en el Mundial 2026 en la que la Argentina no figura

  2. Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
    2

    Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?

  3. Un roce imperceptible, el chip en la pelota y un gol anulado que desató la polémica en Portugal-Croacia
    3

    Portugal vs. Croacia: un final caótico con VAR, 18 minutos de descuento y un gol anulado en la última jugada

  4. 1% de fe, 99% de presión: cómo piensa Scaloni romper la resistencia de Cabo Verde
    4

    99% de presión: cómo piensa Scaloni romper la resistencia de Cabo Verde, la sorpresa que se aferró al 1% de posibilidades