El encuentro se disputó el 3 de julio de 2026 a las 15.00 en el Dallas Stadium. Con el arbitraje de Gustavo Tejera, Egipto y Australia protagonizaron un enfrentamiento de alta intensidad correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial.

Acciones del partido

El marcador se abrió a los 13 minutos, cuando Emam Ashour Metwally, Abdel Ghany marcó el primer gol tras asistencia de Karim Hafez, Ramadan Seif El Din. Sin embargo, la igualdad llegó a los 55 minutos gracias a un gol en contra de Mohamed Hany Gamal, El Demerdash. Los entrenadores buscaron variantes estratégicas, destacando el ingreso de Hossam Abdelmaguid Abdelsalam, Abdelmaguid en Egipto y de Ajdin Hrustic en Australia para intentar desnivelar el marcador durante el tiempo reglamentario.

Análisis táctico y estadístico

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: Australia apostó por una formación 3421, mientras que Egipto se plantó con un 442. En cuanto al desarrollo, Egipto mantuvo una mayor posesión del balón con el 58,3% frente al 41,7% de Australia. A pesar de la paridad en el juego, los números reflejaron una disputa intensa:

Australia registró 16 tiros, con 1 a puerta.

registró tiros, con a puerta. Egipto disparó 14 veces, alcanzando 4 tiros a puerta.

disparó veces, alcanzando tiros a puerta. En el rubro de tiros de esquina, Egipto generó 7 oportunidades, mientras que Australia dispuso de 4.

Disciplina y cierre

El rigor del encuentro se trasladó al aspecto disciplinario durante el tiempo suplementario. Haissem Yousry Fouad, Hassan fue amonestado a los 104 minutos por una falta, seguido por Yasser Ahmed Ibrahim, El Hanafi, quien también recibió una tarjeta amarilla a los 119 minutos. Tras el empate final, la efectividad en la construcción de juego y la solidez defensiva fueron los ejes centrales de un partido que dejó a ambos equipos exhaustos en su lucha por avanzar en el certamen.