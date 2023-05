El fixture de los octavos de final del Mundial Sub 20: días, TV y horarios

escuchar

El Mundial Sub 20 2023 afronta sus últimas semanas de competencia. Tras un día sin actividad luego del término de la etapa de grupos, este martes comienzan los octavos de final, con dos partidos en cada estadio: Estados Unidos vs. Nueva Zelanda y Uzbekistán vs. Israel en el Malvinas Argentinas de Mendoza; y la Argentina vs Nigeria y Colombia vs. Eslovaquia en el San Juan del Bicentenario. Gambia vs. Uruguay y Ecuador vs. Corea del Sur, en tanto, se disputan en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero; mientras que Inglaterra vs. Italia y Brasil vs. Túnez juegan en el Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Los octavos de final se desarrollarán entre el martes 30 de mayo y el jueves 1° de junio. Los ganadores de cada uno de los cruces avanzarán a los cuartos, programados para el fin de semana del 3 y 4 de junio. Luego tendrán lugar las semifinales en y, por último, el duelo por el tercer puesto y la final, todos en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La selección argentina sub 20 se entrena en el predio de San Martín de San Juan, en la previa de los octavos de final Télam

Octavos de final

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza - DSports.

vs. - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza - DSports. Uzbekistán vs. Israel - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37) - DSports.

vs. - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37) - DSports. Colombia vs. Eslovaquia - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42) - DSports.

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42) - DSports. Argentina vs. Nigeria - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41) - DSports, TV Pública y TyC Sports.

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41) - DSports, TV Pública y TyC Sports. Brasil vs. Túnez - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40) - DSports.

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40) - DSports. Inglaterra vs. Italia - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39) - DSports.

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39) - DSports. Gambia vs. Uruguay - Jueves 1 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44) - DSports.

vs. - Jueves 1 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44) - DSports. Ecuador vs. Corea del Sur - Jueves 1 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43) - DSports.

Cuartos de final

Ganador partido 37 vs. Ganador partido 40 - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Ganador partido 42 vs. Ganador partido 39 - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Ganador partido 43 vs. Ganador partido 41 - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Ganador partido 38 vs. Ganador partido 44 - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

