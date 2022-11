El infortunio de un influencer mexicano en Qatar: chocó, le robaron el asiento y terminó viendo el partido parado

escuchar

Luis Arturo Villar Sudek mejor conocido como Luisito Comunica, es un influencer y youtuber mexicano con un importante nivel de seguidores en todo el continente americano. Gracias a su caudal de admiradores, su experiencia rápidamente se hizo viral cuando relató una serie de hechos insólitos que le sucedieron el sábado durante la previa al encuentro entre Argentina y México en Qatar. Chocó su auto, le robaron el asiento y terminó en pleno festejo con la hinchada argentina.

Un día inusual atravesó Luisito en medio de su recorrida por Luisal, antes de ingresar al estadio que lleva el mismo nombre que la ciudad. El youtuber e influencer mexicano que en más de una ocasión generó todo tipo de rispideces mediante las redes sociales debido a los lugares que visitó, en esta ocasión utilizó su cuenta de Instagram para comentar los distintos contratiempos que vivió y por qué terminó en medio de la celebración de la hinchada argentina con una camiseta de Lionel Messi.

Luisito Comunica festejó con la hinchada argentina tras la derrota de México (Fuente: Instagram/@luisitocomunica)

El influencer mexicano se convirtió en uno de los más de 80.000 espectadores que se acercaron a uno de los estadios más grandes de Qatar para alentar a sus respectivas selecciones. Lo cierto es que minutos antes Luisito lamentó: “Vean, acaba de chocar nuestro Uber. Creo que deberíamos bajarnos a caminar porque esto va para largo”. En tanto, registró para los internautas cómo quedó la parte delantera del vehículo en medio de un tráfico atestado de autos.

“Al parecer esto será un gran problema”, advirtió el influencer mexicano, quien rápidamente se bajó del auto. Tras reconocer que no llegaría a tiempo al estadio, Luisito comenzó a caminar junto a la marea de hinchas connacionales que colmaron las calles con cánticos y banderas. “Acá no hay coches, no queda más que caminar y seguir a la masa. Al ingresar al estadio Luisal y ascender a las tribunas, la desgracia del youtuber continuó, ya que perdió su asiento entre la multitud. Según él, se lo ocuparon ya que todo era “un desmadre”.

Luisito Comunica padece una serie de hechos trágicos en Qatar (Fuente: Instagram/@luisitocomunica)

“Pinche desorden, nos ganaron nuestros asientos. Y a los de seguridad les vale super ver…”, acusó Luisito desde una ubicación que no era la de él. “Nos van a mandar para arriba. ¿Para qué uno paga extra? ¿Para qué?”, se cuestionó con humor el influencer, quien más tarde se grabó desde una diferente posición y destacó que un grupo de la hinchada mexicana le permitió pararse en sus butacas ante el “robo” que padecieron.

Tras finalizar el partido que puso de pie a la hinchada albiceleste en Qatar, el influencer resaltó el gesto de un espectador argentino por ofrecerle la camiseta que lleva el número y el nombre de Lionel Messi. A cambio, Luisito le entregó la suya con los colores del seleccionado mexicano. Minutos antes de ingresar al estadio, reclamó por los enfrentamientos entre el público y recordó que en dos ocasiones le tocó vivir peleas callejeras.

Luisito Comunica se pone la camiseta argentina luego de la derrota de México

“Miren, este genio se acercó a regalarme su camiseta y yo le día la mía también. Buen intercambio. Esa es la gente chida del estadio. Ya tenemos la de Argentina”, festejó el influencer mexicano y añadió: “Pura buena vibra”. A su vuelta al hotel, capturó su regreso en medio de una ola de hinchas argentinos y de diferentes países que vistieron los colores del plantel dirigido por Lionel Scaloni. A pesar de tanta mala suerte y el resultado final, el youtuber se dejó ver con una sonrisa en todo momento.

LA NACION