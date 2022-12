Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, le dedicó al delantero un emotivo mensaje tras el triunfo argentino

escuchar

La selección argentina venció por 2-1 a Australia y accedió a los cuartos de final del Mundial de Qatar. Su próximo reto será el viernes desde las 16 horas ante Países Bajos, que superó 3-1 a los Estados Unidos. Los autores de los goles fueron Lionel Messi, en el primer tiempo, y Julián Álvarez, en el complemento, tras una jugada donde presionó la salida del arquero rival, quien se equivocó y el cordobés aprovechó.

Al igual que al resto de sus compañeros, el delantero del Manchester City no estuvo solo en el campo de juego. En la tribuna del Estadio Ahmad bin Ali, su novia María Emilia Ferrero alentó por la selección argentina y particularmente por él, quien le ganó nuevamente la pulseada a Lautaro Martínez y se metió en la alineación titular.

La mención de Emilia Ferrero sobre la actuación de Julián Álvarez

Ferrero, quien también es deportista como Julián y es jugadora de hockey, utilizó su cuenta de Instagram para visibilizar su cariño por el exRiver con dos publicaciones. La primera, y más importante, fue una foto junto a Messi, donde el oriundo de Calchín lo alza a La Pulga en el medio del festejo de gol que abrió el marcador. “Un pasito más”, describió.

Emilia Ferrero festejó con la selección argentina por el pase a cuartos de final

Además, una vez finalizado el partido, con la clasificación en el bolsillo, Ferrero grabó un video que subió a su storie donde se ve a todo el plantel festejando su pase a los cuartos de final junto a toda la hinchada presente.

Esta no es la primera publicación que hace Emilia en su Instagram. Previamente, le dedicó algunas menciones donde nombró su apodo, la Araña, y celebró su gran momento con la albiceleste, en un presente que marca que disputó dos partidos como titulares en una cita mundialista y convirtió la misma cantidad de goles.

Julián Álvarez destacó la entrega del equipo y elogió a Lionel Messi

La Araña, partícipe fundamental en la victoria por 2-0 ante Australia, dialogó con los medios presentes en la zona mixta y dejó en claro la importancia que tuvo este triunfo para continuar con vida en la Copa del Mundo. “Hicimos lo que teníamos que hacer, nuestro juego. Se sufrió un poco, pero lo importante era ganar y lo logramos”, destacó el exjugador de River.

Julián Álvarez lucha por la pelota con Aziz Behich y Kye Rowles durante el partido que disputan Argentina y Australia, por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Ahmed bin Ali, Umm Al Afaei, Qatar, el 3 de diciembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

En cuanto a su gol, que le permitió a la selección estirar su ventaja en el resultado, Álvarez puntualizó en su manera de presionar la salida y destacó el acompañamiento de De Paul para lograr que el arquero se equivoque: “Siempre trato de presionar alto y esta vez justo fuimos con Rodrigo (De Paul) y se la pudimos sacar al arquero”.

Como no podía ser de otra manera, el joven atacante puntualizó en la figura de Lionel Messi, quien convirtió el primer gol del partido y fue la figura del partido. “Impresionante, no solo por el gol, sino por la actuación que tuvo durante todo el partido. En los últimos minutos fue muy importante también. No nos sorprende. Sabemos lo que es Leo”, graficó y ya puso la mente en el partido ante Países Bajos.

