Entradas para ver a Argentina vs. Curazao en Santiago del Estero: cuándo salen a la venta

escuchar

Esta semana la selección argentina jugará por primera vez desde que se consagró campeona en el Mundial Qatar 2022. Lo hará el próximo jueves frente a Panamá en el estadio Monumental y hay enorme expectativas en ese partido porque se festejará la gesta en Medio Oriente y las más de 60.000 entradas que se pusieron a la venta se acabaron en dos horas. Los millones de hinchas que se quedaron con las manos vacías aguardan con ansias poder estar en el siguiente amistoso, el martes 28 de marzo frente a Curazao en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Sobre el expendio de tickets para ese duelo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no brindó información oficial: ni cómo se realizará, ni los costos que tendrán los boletos. Se espera que lo haga esta semana previo a la primera presentación dado que el viernes es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y porque también, más allá de la entrada virtual, quienes accedan a la compra deberán tener tiempo para retirar un ticket físico.

Es probable que la metodología sea similar a la del encuentro contra los centroamericanos porque funcionó, más allá de que hubo reclamos por distintos motivos. De repetirse, aunque el estadio es diferente y tiene, en consiguiente, distintas ubicaciones, los precios oscilarán entre los $12.000 y $49.000 más el “costo de servicio” que, para el primer cotejo, superó los $2.000. Solo se podrán adquirir digitalmente un máximo de cuatro por usuario y, luego, canjearse por el “pepelito”.

En ese contexto, se volverá a utilizar Deportick para vender tickets para el amistoso contra los caribeños en un recinto de mucha menor capacidad que el de River Plate, aunque para la ocasión se amplió de 30.000 a 42.000 espectadores, removiendo butacas que luego se volverán a colocar.

La Argentina jugó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Chile en 2021 JUAN MABROMATA - POOL

La selección argentina tiene un antecedente en el estadio Madre de Ciudades, habitual sede de definiciones importantes de torneos argentinos. El 3 de junio de 2021 recibió a Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y fue empate 1 a 1 con goles de Lionel Messi de penal a los 24′ y de Alexis Sánchez a los 36′.

El partido tuvo la particularidad de que no hubo público ya que por entonces aún regían restricciones por la pandemia del coronavirus. La ocasión sirvió para inaugurar una estatua de Diego Armando Maradona en uno de los ingresos al predio y participaron algunos jugadores como, por ejemplo, Messi. El encuentro fue en la antesala de la consagración en la Copa América de ese año.

Los convocados por Scaloni para enfrentar a Curazao

Lionel Scaloni incluyó en la lista de jugadores para los amistosos vs. Panamá y Curazao a los 26 futbolistas campeones en Qatar 2022 y este lunes el plantel realiza el primer entrenamiento en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Están los arqueros Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y los delanteros Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa, Paulo Dybala y Alejandro ‘Papu’ Gómez, que no estará porque está lesionado y Sevilla no lo autorizó a viajar.

También son parte del combinado dos nombres que se perdieron la Copa del Mundo por lesión, pero estuvieron en el proceso como Giovani Lo Celso y Nicolás González. No es el caso de Joaquín Correa ya que se está haciendo un tratamiento en Europa de una dolencia actual y, por eso, no fue citado. El resto son Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone -convocado posteriormente- y jóvenes promesas como Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni. Alejandro Garnacho se lesionó en el empate sin goles de Manchester United contra Southampton y está descartado para poder jugar alguno de los cotejos, tal anunció el propio futbolista en sus redes sociales.

Leandro Paredes llegó este lunes a la Argentina y se incorporó al plantel de la selección en Ezeiza Aníbal Greco - LA NACIÓN

El calendario de la Argentina, después de jugar vs. Curazao

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará, desde marzo a noviembre, diez partidos. Cuatro de ellos serán amistosos y el resto, por la clasificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a la próxima cita ecuménica. Además, cinco serán de local en el país y el resto, de visitante o en un estadio neutral.

Tras Panamá y Curazao, para la fecha FIFA de junio la albiceleste no tiene oponentes confirmados, pero se rumorea que será una gira por Asia y uno de los dos cotejos sería ante Bangladesh en agradecimiento al apoyo de los hinchas de ese país brindado durante Qatar 2022.

El fanatismo en Bangladesh por la selección argentina sorprendió y analizan jugar un amistoso allí ´Télam

En el segundo semestre llegará la hora de la verdad para Lionel Messi y compañía con el arranque de las Eliminatorias. El debut será de local contra Ecuador y, luego, visitarán a Perú. En la tercera jornada la Argentina recibirá a Uruguay y un puñado de días después irá a Brasil a medirse con el local por primera vez tras el escandaloso juego de septiembre de 2021 que no terminó en porque a los 4 minutos del primer tiempo ingresaron funcionarios de Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) a la cancha para impedir que siguieran jugando Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, los tres futbolistas procedentes de Inglaterra que debían cumplir con una cuarentena.

En la última ventana de encuentros del año, los dirigidos por Scaloni recibirán a Bolivia y visitarán a Paraguay. En el caso de los tres partidos como anfitrión, se desconoce qué estadio se utilizará aunque el de River Plate corre con ventaja por las recientes reformas que lo ubican como el más grande del territorio.

LA NACION