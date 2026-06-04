España empató 1-1 con Irak, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 4 de junio de 2026 a las 16.03 en el ABANCA-Riazor, bajo el arbitraje de Florian Badstübner. Ambos seleccionados igualaron en una presentación que sirvió de preparación en el marco del calendario internacional.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Ferran Torres marcó el primer gol para España tras una asistencia de Dani Olmo. Sin embargo, la ventaja no perduró demasiado: a los 27 minutos, Merchas Ghazi Salih Doski igualó las acciones para Irak tras un pase de Akam Hashim Rahman. En cuanto a lo táctico, España se presentó con un esquema 4-2-3-1 mientras que Irak optó por un 4-4-2, sistema que se mantuvo a pesar del carrusel de sustituciones que ambos técnicos realizaron en la segunda parte para probar variantes.

Disciplina y movimientos en el banco

El trámite del partido estuvo marcado por la alta cantidad de cambios. España movió el banco de forma masiva al inicio del complemento, dando ingreso a nombres como Eric García, Yéremy Pino y Mikel Merino. Por el lado de la disciplina, el encuentro fue friccionado: Marc Bernal y Pablo Páez Gavira vieron la tarjeta amarilla para el local durante la primera mitad, mientras que en la visita fueron amonestados Zaid Ismael Khaleel Al Dulaimi y Rebin Ghareeb Sulaka Adhamat en la etapa final.

Estadísticas del duelo

A pesar de la paridad en el tanteador, el dominio territorial fue claramente de España, que terminó con una posesión del 66,3% frente al 33,7% de Irak. El equipo local intentó romper la igualdad con 13 tiros totales, de los cuales 4 fueron a puerta, mientras que la visita logró generar peligro con 3 disparos en total, acertando 2 al arco. En el rubro de los tiros de esquina, el conjunto español también lideró la estadística con 5 córners contra los 3 ejecutados por el seleccionado iraquí.