España venció 4-0 a Arabia Saudí, por el Mundial 2026

En un encuentro que dejó claro el dominio del conjunto europeo, España goleó por 4-0 a Arabia Saudí. El partido se disputó el 21 de junio de 2026 a las 13.00 en el Atlanta Stadium, bajo el arbitraje de Raphael Claus.

Goles y despliegue ofensivo

La apertura del marcador llegó a los 10 minutos, cuando Lamine Yamal marcó el primer gol tras asistencia de Mikel Oyarzabal. Posteriormente, a los 21 minutos, Mikel Oyarzabal amplió la ventaja tras una asistencia de Aymeric Laporte, y a los 24 minutos, el propio Mikel Oyarzabal volvió a anotar, esta vez asistido por Dani Olmo. La cuenta se cerró a los 49 minutos con un gol en contra de Hassan Al Tambakti. En cuanto a lo táctico, España se presentó con un esquema 4-3-3, mientras que Arabia Saudí optó por un 5-4-1 que no pudo contener el poderío ofensivo rival.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido también estuvo marcado por la disciplina táctica y los cambios realizados por ambos entrenadores para gestionar el esfuerzo físico. Por el lado de Arabia Saudí, Salem Al Dawsari recibió una tarjeta amarilla a los 29 minutos tras una falta, mientras que Mohamed Kanno fue amonestado a los 59 minutos. Ante el resultado adverso, los cuerpos técnicos realizaron múltiples variantes: España movió el banco a los 45 minutos con el ingreso de Yéremy Pino por Lamine Yamal y Ferran Torres por Mikel Oyarzabal, buscando refrescar su ataque.

Dominio estadístico

El análisis de las cifras explica la disparidad del resultado: España controló el juego con una posesión del 67,1% frente al 32,9% de Arabia Saudí. En términos de ataque, el dominio fue absoluto, con España rematando en 22 ocasiones, 8 de ellas al arco, mientras que el equipo asiático apenas disparó 3 veces, con solo 1 tiro a puerta. En tiros de esquina, los números también reflejaron la superioridad española con 6 lanzamientos contra 1 del rival.