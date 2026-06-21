Bélgica vs. Irán, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Bélgica arrancó el Mundial con dudas. El seleccionado dirigido por Rudi García solo rescató un empate 1 a 1 ante Egipto en el debut, con el gol en contra de Mohamed Hany a los 66 minutos, pero el DT belga se mostró optimista tras el bautismo mundialista: “Lo importante es que nos mantuvimos en el partido. Logramos empatar gracias a un jugador que salió del banco de suplentes, lo que demuestra lo importante que es toda la plantilla. Tuvimos oportunidades para ganar, pero su portero realizó algunas atajadas excepcionales”.

Dos históricos: Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne celebran el tanto ante Egipto en el debut del Mundial Lindsey Wasson - AP