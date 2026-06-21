Bélgica vs. Irán, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Se enfrentan desde las 16 en el SoFi Stadium, en la ciudad de Los Angeles; televisa DSports
Ya están los once de cada lado
Las formaciones están confirmadas en ambos equipos. Bélgica lo hará con Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. En tanto, Irán formará con Beiranvand; Rezaeian, Khalilazadeh, Nemati, Kanani, Hardani; Ghoddos, Mohebbi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi.
Arbitros argentinos y japoneses
El argentino Darío Herrera será el juez principal en el estadio de Los Ángeles. Los asistentes serán sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, mientras que como cuarto árbitro estará Yusuke Araki y como reserva, Jun Mihara, ambos japoneses.
Irán salió a su rescate ante Nueva Zelanda
Lo valorable de Irán en el bautismo del Mundial es que terminó empatando frente a Nueva Zelanda luego de figurar dos veces abajo en el marcador; festejaron Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebbi para el 2-2 definitivo. Después de la igualdad, Rezaeian evidenció el sinsabor de su seleccionado: “Al final, no estamos felices porque merecíamos ganar. Pero esto es fútbol. A veces no puedes conseguir lo que quieres. Tenemos que mirar hacia adelante y pensar en nuestro próximo partido”
Bélgica, con las dudas del debut a cuestas
Bélgica arrancó el Mundial con dudas. El seleccionado dirigido por Rudi García solo rescató un empate 1 a 1 ante Egipto en el debut, con el gol en contra de Mohamed Hany a los 66 minutos, pero el DT belga se mostró optimista tras el bautismo mundialista: “Lo importante es que nos mantuvimos en el partido. Logramos empatar gracias a un jugador que salió del banco de suplentes, lo que demuestra lo importante que es toda la plantilla. Tuvimos oportunidades para ganar, pero su portero realizó algunas atajadas excepcionales”.
Bélgica-Irán, un duelo para el despegue de ambos
Bienvenidos al minuto a minuto de Bélgica e Irán, partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. El partido se jugará en el SoFi Stadium de Los Angeles desde las 16 y se transmitirá en vivo por DSports.
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