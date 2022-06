Everton, a Flamengo: números y estadísticas de la nueva incorporación estrella

Flamengo e Benfica firmaram um acordo de transferência do atacante Everton Cebolinha com contrato válido a partir de 1° de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2026.



Seja bem-vindo, Everton! Muito sucesso com o Manto Sagrado! #CebolinhaÉDoMengão pic.twitter.com/Cn1PdFVae0