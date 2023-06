Fixture del Mundial Sub 20: día, hora y TV de los cuartos de final

escuchar

Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023. Habrá dos partidos en el estadio San Juan del Bicentenario (los otros dos se disputan el domingo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero). Los ganadores avanzarán directamente a las semifinales, que se llevarán a cabo en La Plata, al igual que el posterior partido por el tercer puesto y la final, que está programada para el sábado 11 de junio.

Desde las 14.30 se enfrentan Brasil vs. Israel y luego, desde las 18, Colombia vs. Italia. El domingo, en tanto, juegan Corea del Sur vs. Nigeria en el primer turno, y Estados Unidos vs. Uruguay en el cierre de la instancia. La selección argentina, por su parte, quedó eliminada luego de perder 2 a 0 con Nigeria en la ronda de los 16 mejores, gracias a los goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki.

Los integrantes de la selección de Israel, festejan la histórica gesta: el equipo jugará cuartos ANDRES LARROVERE - AFP

Cuartos de final

Israel vs. Brasil - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Colombia vs. Italia - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Corea del Sur vs. Nigeria - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Estados Unidos vs. Uruguay - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

The quarter-finals are set! 🔒#U20WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 1, 2023

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Cómo ver los partidos del Mundial Sub 20

Todos los juegos se transmiten en vivo por DSports y, en consiguiente, por la plataforma digital DGO. TyC Sports emite la mitad de los duelos a través de sus respectivas señales de cable y, también, de TyC Sports Play.

TV

DSports.

TyC Sports.

Online

DGO (DSports, TyC Sports y TV Pública).

Flow (DSports, TyC Sports y TV Pública).

Telecentro Play (DSports, TyC Sports y TV Pública).

TyC Sports Play.

