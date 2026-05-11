Fluminense empató 2-2 con Vitória, por la Brasileirao Serie A

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del campeonato de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 2026-05-09 a las 22.00 en el Estadio do Maracanã, con el arbitraje de Braulio da Silva Machado. Fue un duelo vibrante donde Fluminense y Vitória no lograron sacarse diferencias, sellando un empate que dejó sensaciones encontradas para ambos conjuntos.
Desarrollo y emociones en el campo
El marcador lo abrió John Kennedy a los 36 minutos para el local. Ya en la segunda mitad, el Vitória reaccionó: a los 63 minutos, Renato Kayzer marcó el segundo gol tras un penal bien ejecutado, y poco después, a los 67 minutos, Carlos Renê convirtió el segundo tanto tras asistencia de Renato Kayzer. Finalmente, sobre el cierre del partido, a los 90 minutos, Kevin Serna selló la igualdad definitiva asistido por John Kennedy. En cuanto a las tácticas, Fluminense planteó un 4-2-3-1 mientras que el Vitória apostó por un 5-3-2, reflejando estilos que chocaron constantemente durante los 90 minutos.
Análisis estadístico
A pesar de haber dominado la posesión con un 57,8% frente al 42,2% del conjunto visitante, el Fluminense no pudo capitalizar su superioridad en el juego para llevarse los tres puntos. Los locales registraron 12 tiros totales con 5 a puerta, mientras que el Vitória, más efectivo en sus ataques, generó 10 remates con 3 a puerta. En la estadística de corners, el equipo local lideró con 6 contra los 3 de la visita.
Disciplina y movimientos estratégicos
El partido estuvo marcado por una alta tensión, evidenciada en las numerosas amonestaciones: el árbitro mostró tarjetas amarillas a jugadores clave como Alisson Euler, Riquelme Felipe, Samuel Xavier y Renê por el lado de Fluminense, mientras que por Vitória fueron amonestados Renato Kayzer y Ramon. En cuanto a los cambios, los entrenadores buscaron variantes constantes; a los 73 minutos, Fluminense movió el banco: ingresó Hércules por Alisson Euler y Kevin Serna por Yeferson Soteldo, buscando una frescura ofensiva que terminó siendo fundamental para igualar el marcador en el epílogo del encuentro.
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