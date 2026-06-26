Francia venció 4-1 a Noruega, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 26 de junio de 2026 a las 16.00 en el Boston Stadium, bajo el arbitraje de Michael Oliver. En una jornada marcada por la contundencia ofensiva, Francia logró una victoria sólida por 4-1 frente a Noruega. La figura excluyente fue Ousmane Dembélé, quien a los 7 minutos marcó el primer gol tras asistencia de Kylian Mbappé. Luego, a los 20 minutos, Dembélé anotó el segundo gol nuevamente tras pase de Mbappé, y a los 32 minutos sentenció su triplete tras una asistencia de Aurélien Tchouaméni. El descuento de Noruega llegó a los 21 minutos por intermedio de Thelo Aasgaard, tras una habilitación de Andreas Schjelderup, mientras que Désiré Doué cerró la goleada a los 94 minutos con asistencia de Bradley Barcola.

Dinámica y estrategia en el campo

El desarrollo táctico mostró a una Francia que utilizó un esquema 4-2-3-1, superando el 4-3-3 planteado por Noruega. El rigor físico también se hizo presente, con Patrick Berg recibiendo una tarjeta amarilla a los 9 minutos por una falta, al igual que Aurélien Tchouaméni para Francia a los 73 minutos. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco: a los 65 minutos, Francia refrescó su ataque con los ingresos de Rayan Cherki y Bradley Barcola por Michael Olise y Ousmane Dembélé, respectivamente.

Análisis estadístico

La superioridad de Francia se reflejó en las estadísticas finales del encuentro. Los dirigidos tácticamente desde la posesión dominaron el juego con un 56,8% frente al 43,2% de Noruega. Además, la eficacia ofensiva de Francia fue notable al registrar 18 tiros totales y 9 a puerta, contra los 10 tiros y 4 al arco que logró acumular Noruega durante los 90 minutos de juego.

Cierre de la jornada

El partido concluyó con un control absoluto de los espacios por parte de Francia, que también superó a Noruega en la estadística de tiros de esquina (5 contra 4). Tras este compromiso, el equipo francés continúa consolidando su rendimiento en la fase de grupos del Mundial, mientras que Noruega deberá ajustar piezas defensivas tras haber recibido cuatro tantos en una presentación donde nunca logró incomodar realmente el dominio impuesto por su rival.