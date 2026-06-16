Francia venció por 3-1 a Senegal, por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde el local se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El enfrentamiento tuvo lugar el 16 de junio de 2026, a las 16.00, en el New York New Jersey Stadium. Bajo el arbitraje de Alireza Faghani, el equipo local logró imponer condiciones en un encuentro que dominó gran parte del desarrollo.
El desarrollo del encuentro
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, aunque Francia mostró mayor contundencia en los metros finales. A los 66 minutos, Kylian Mbappé marcó el primer gol tras asistencia de Michael Olise. Posteriormente, a los 82 minutos, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una asistencia de Adrien Rabiot. En el cierre frenético, Ibrahim Mbaye descontó para Senegal a los 95 minutos con asistencia de Iliman Ndiaye, pero finalmente Kylian Mbappé selló su doblete y el 3-1 definitivo a los 96 minutos, nuevamente tras una asistencia de Michael Olise.
Cambios y estrategia
Los entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del trámite mediante múltiples sustituciones:
- A los 80 minutos, Francia movió el banco: ingresó Bradley Barcola por Ousmane Dembélé.
- A los 75 minutos, Senegal buscó aire fresco con el ingreso de Ibrahim Mbaye por Ismaïla Sarr.
- A los 87 minutos, ingresó Rayan Cherki por Désiré Doué en el conjunto galo.
Análisis estadístico
La superioridad de Francia se reflejó en las estadísticas: el local registró una posesión del 53,7% frente al 46,3% de Senegal. En el rubro ofensivo, el conjunto francés fue más incisivo, con 11 tiros totales y 8 a puerta, mientras que el seleccionado africano apenas logró conectar 6 tiros totales con 2 disparos al arco. Los corners también favorecieron al local, que ejecutó 6 contra 4 del visitante.
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