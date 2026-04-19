Gimnasia Jujuy venció por 6-1 a Almagro, por la Primera Nacional 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a la fecha 10 del certamen de la segunda división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Gimnasia Jujuy venció por 6-1 a Almagro como local, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Primera Nacional 2026. Para Gimnasia Jujuy los goles fueron marcados por Maidana , Minervino , Molina , Lazarte , Bianchi , Argañaraz , mientras que para Almagro el gol fue marcado por Benegas. El cotejo se disputó en el estadio 23 de Agosto, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.
Con este resultado, Gimnasia Jujuy suma 21 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Almagro tiene 8 unidades, en la 18 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Gimnasia Jujuy y Almagro en la tabla de posiciones, tras la fecha 10
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
Otras noticias de Gimnasia y Esgrima de Jujuy
"Vamos a tomar medidas". Gimnasia, de Jujuy, evalúa rescindirle el contrato al jugador que gritó "bomba" en un avión
Desató el pánico. Un futbolista gritó “bomba” en un vuelo que partía de Jujuy, evacuaron el avión y lo detuvieron
En La Plata, poco y nada. El clásico de carnaval tuvo color en el marco y exceso de tensión, pero le faltó juego y un ganador
- 1
River se proyecta contra Boca sin el motor y sin el 10: Coudet piensa en el juvenil Kendry Páez
- 2
River vs. Boca: horario y dónde ver el Superclásico de este domingo 19 de abril de 2026
- 3
Sergio Hernández fue despedido por Flamengo tras resultar cuarto en la Champions League Americas
- 4
El giro más profundo de River tiene los dientes de Coudet, un loquito cuerdo entre gerentes en chupines