Grupo D del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo D quedaron ubicadas las selecciones de Estados Unidos, Paraguay, Australia y un rival pendiente de definición, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo D contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de Julio en Los Angeles Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo D

12 de Julio | Estados Unidos vs Paraguay | Los Angeles Stadium

13 de Julio | Australia vs un rival pendiente de definición | BC Place Vancouver

19 de Julio | Estados Unidos vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium

19 de Julio | Paraguay vs un rival pendiente de definición | Seattle Stadium

25 de Julio | Estados Unidos vs un rival pendiente de definición | Los Angeles Stadium

25 de Julio | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo D

La selección de Estados Unidos será cabeza del Grupo D del Mundial 2026, que se desarrollará por la costa del Pacífico entre Estados Unidos y Canadá. Un viaje futbolístico que combinará naturaleza, arquitectura moderna e innovación tecnológica.

En el corazón de Los Ángeles se levanta el SoFi Stadium, con una capacidad cercana a 70.000 espectadores. Su techo translúcido y su pantalla envolvente de 360 grados lo convierten en un ícono de la era digital. Rodeado de centros comerciales y zonas de ocio, el complejo invita a combinar goles con cine, cultura y playa, en la ciudad que respira espectáculo.

El Levi’s Stadium, en Santa Clara, dentro del área de la Bahía de San Francisco, albergará a 68.500 hinchas en una estructura pionera en sostenibilidad y energía solar. El deporte más atractivo del mundo se presentará a pocos kilómetros del Golden Gate.

Por su parte, Seattle suma su energía verde con el Lumen Field, un estadio de 69.000 asientos en una ciudad que respira deporte y espíritu costero, con bahías y una animada vida cultural.

Al cruzar la frontera hacia Canadá, el BC Place se erige junto al puerto como símbolo de la modernidad canadiense de Vancouver. Su techo retráctil y su diseño sustentable permiten recibir hasta 54.000 aficionados en un entorno que mezcla montañas, parques y mar.