Grupo K del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo K quedaron ubicadas las selecciones de Portugal, un rival pendiente de definición, Uzbekistán y Colombia, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo K contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Portugal y un rival pendiente de definición el 17 de Julio en Houston Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo K

17 de Julio | Portugal vs un rival pendiente de definición | Houston Stadium

17 de Julio | Uzbekistán vs Colombia | Estadio Ciudad de México

23 de Julio | Portugal vs Uzbekistán | Houston Stadium

23 de Julio | un rival pendiente de definición vs Colombia | Estadio Guadalajara

27 de Julio | Portugal vs Colombia | Miami Stadium

27 de Julio | un rival pendiente de definición vs Uzbekistán | Atlanta Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo K

El Grupo K del Mundial 2026 traza una ruta cálida y diversa que atraviesa el sur de Estados Unidos y el corazón de México, donde se unirán cinco ciudades emblemáticas.

La pelota rodará en todas direcciones como en un dinámico partido. En Houston, uno de los centros urbanos más dinámicos del sur estadounidense. Allí se impone el NRG Stadium, un recinto con capacidad para 72.000 espectadores, techo retráctil y sistema de climatización integral. A pocas cuadras, la ciudad ofrece una mezcla vibrante de herencia latina, museos y gastronomía internacional

La ruta podría seguir por Atlanta, donde el Mercedes-Benz Stadium, un coloso de 71.000 asientos, impone su estética futurista. Se trata de una sede que simboliza innovación, diversidad y cultura contemporánea. La pelota tendrá otra cita en los campos estadounidenses, en el Hard Rock Stadium de Miami. Este coliseo tiene capacidad para 65.000 espectadores, que disfrutarán del fútbol y el clima tropical de Florida: palmeras, música, arte urbano y playas.

El recorrido cruza luego la frontera para llegar a Guadalajara, donde el Estadio Chivas (Akron) despliega una arquitectura futurista de líneas ondulantes, con capacidad para 48.000 aficionados. Enclavado en Zapopan, está rodeado de centros comerciales, bares, parques y la típica identidad tapatía: mariachi, tequila y hospitalidad.

Y los insaciables dioses del fútbol también le asignaron a esta zona K, la Ciudad de México, un epicentro histórico y cultural de escala mundial. El mítico Estadio Azteca, con más de 80.000 asientos, es un emblema absoluto del fútbol. Y a unas pocas cuadras, espera el Distrito Federal, con su mezcla de tradición, modernidad, museos interminables y gastronomía reconocida internacionalmente.