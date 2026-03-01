Güemes venció por 2-1 a Chacarita Juniors, por la Primera Nacional 2026

Güemes venció por 2-1 a Chacarita Juniors como local, en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional 2026. Para Güemes los goles fueron marcados por Sala , Lazza , mientras que para Chacarita Juniors el gol fue marcado por Cuello. El cotejo se disputó en el estadio Arturo Miranda, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.

Con este resultado, Güemes suma 3 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Chacarita Juniors tiene 4 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Güemes y Chacarita Juniors en la tabla de posiciones, tras la fecha 3

Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026

El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.