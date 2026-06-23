Inglaterra empató 0-0 con Ghana, por el Mundial 2026

El encuentro disputado el 23 de junio de 2026 a las 17.00 en el Boston Stadium, correspondiente a la jornada 2 del Mundial 2026, finalizó con un empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana. El partido fue arbitrado por Saíd Martínez en una jornada donde ambos conjuntos buscaron imponerse sin éxito en el marcador.

En cuanto a la propuesta táctica, Inglaterra se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Ghana optó por un 4-1-4-1. El juego físico estuvo presente, reflejado en la tarjeta amarilla recibida por Declan Rice a los 40 minutos y la amonestación a Iñaki Williams a los 59 minutos. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para quebrar la paridad:

A los 65 minutos, Inglaterra realizó una modificación táctica con el ingreso de Bukayo Saka por Anthony Gordon .

realizó una modificación táctica con el ingreso de por . Por el lado de Ghana , a los 66 minutos, Abdul Fatawu Issahaku reemplazó a Iñaki Williams .

, a los 66 minutos, reemplazó a . Hacia el final, ambos equipos agotaron sus cambios buscando el gol de la victoria, destacándose el ingreso de Marcus Rashford en Inglaterra a los 83 minutos.

El análisis estadístico revela una clara diferencia en el control del juego. Inglaterra dominó la posesión con un 78,7%, frente al 21,3% de Ghana. A pesar de este marcado control territorial, la falta de eficacia fue la nota dominante en la jornada.

La ofensiva de Inglaterra intentó vulnerar la defensa rival con 19 disparos, de los cuales solo 4 fueron a puerta, mientras que Ghana resistió con orden, logrando 2 remates totales y 1 a portería. En la estadística de juego parado, Inglaterra generó 9 tiros de esquina, superando los 2 obtenidos por Ghana, confirmando que la paridad 0-0 fue el resultado de un planteo defensivo sólido frente a un dominio sin profundidad.