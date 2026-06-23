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Panamá vs. Croacia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo L se disputará a las 20 horas en el Toronto Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 23 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 23 de junio

Posible formación de Panamá

Panamá perdió ante Ghana en su debut en el Mundial 2026
Panamá perdió ante Ghana en su debut en el Mundial 2026COLE BURSTON - AFP
  • Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Mártinez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Hora, TV y dónde ver online Panamá vs. Croacia

El partido entre Panamá y Croacia podrá verse EN VIVO por, DSports 2, TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 110), desde las 20 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Panamá y Croacia.

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