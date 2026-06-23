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Panamá vs. Croacia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo L se disputará a las 20 horas en el Toronto Stadium; todos los detalles del encuentro
Posible formación de Panamá
- Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Mártinez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.
Hora, TV y dónde ver online Panamá vs. Croacia
El partido entre Panamá y Croacia podrá verse EN VIVO por, DSports 2, TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 110), desde las 20 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Panamá y Croacia.
LA NACION
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