Inglaterra venció 2-1 a Noruega, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada Cuartos final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante disputado el 11 de julio de 2026 a las 18.00, Inglaterra logró imponerse frente a Noruega en el Miami Stadium. El partido, correspondiente a los cuartos de final, contó con el arbitraje de Clément Turpin y mantuvo en vilo a los aficionados hasta el tiempo suplementario, consolidando el avance de los ingleses hacia la siguiente etapa del certamen.
El desarrollo del marcador
La apertura del marcador llegó a los 36 minutos a través de Andreas Schjelderup para Noruega, tras una asistencia de Martin Ødegaard. Sin embargo, Inglaterra reaccionó rápidamente: a los 47 minutos, Jude Bellingham marcó el empate tras la habilitación de Anthony Gordon. Finalmente, fue el propio Jude Bellingham quien selló el 2-1 definitivo a los 93 minutos, aprovechando una oportunidad en el tiempo extra. En el plano táctico, mientras Noruega presentó un esquema 4-3-3, Inglaterra optó por un 4-2-3-1, sistema que ajustaron con diversos cambios como el ingreso de Bukayo Saka y Eberechi Eze al inicio de la segunda mitad.
Análisis estadístico y disciplinario
El duelo fue sumamente disputado, reflejándose en las estadísticas finales. A pesar de que Noruega mantuvo una posesión del 47,7% frente al 52,3% de Inglaterra, los ingleses fueron más incisivos en ofensiva. Inglaterra registró 14 tiros en total con 8 disparos a puerta, mientras que Noruega acumuló 13 remates pero solo 4 a puerta. En el aspecto disciplinario, Kristoffer Ajer recibió una tarjeta amarilla a los 116 minutos por disidencia, en un tramo final donde la tensión se apoderó del campo de juego.
Gestión desde el banco
Los entrenadores realizaron movimientos estratégicos buscando evitar el desgaste. Noruega sufrió la baja por lesión de Julian Ryerson a los 60 minutos, dando lugar a Fredrik Aursnes. Posteriormente, buscaron refrescar el ataque con el ingreso de Oscar Bobb y Antonio Nusa. Por su parte, Inglaterra gestionó sus piezas buscando cerrar el resultado, destacando la salida de su figura Jude Bellingham a los 111 minutos en favor de Dan Burn. Con esta victoria, Inglaterra sella su pase a la siguiente instancia de la Copa Mundial, dejando en el camino a un aguerrido equipo noruego.
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