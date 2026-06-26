Japón empató 1-1 con Suecia, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 25 de junio de 2026 a las 20.00 en el Dallas Stadium, con el arbitraje de Iván Barton. En un compromiso correspondiente a la jornada 3, Japón y Suecia igualaron 1-1 en un trámite intenso y equilibrado dentro del certamen de la Copa Mundial.

Las emociones del partido

El marcador se abrió a los 56 minutos, cuando Daizen Maeda marcó el primer gol para Japón tras una asistencia de Ritsu Doan. Sin embargo, la ventaja fue efímera, ya que a los 62 minutos, Anthony Elanga estampó el 1-1 definitivo para Suecia, capitalizando una asistencia de Viktor Gyökeres. En cuanto a lo táctico, Japón dispuso un esquema 3-4-2-1, mientras que Suecia planteó un 3-4-3, ambos buscando imponer sus condiciones en el campo.

Disciplina y movimiento de piezas

El juego estuvo marcado por la fricción y la necesidad de ajustar piezas. Entre las amonestaciones, Isak Hien vio la amarilla a los 31 minutos, seguido por Shogo Taniguchi a los 76 y Viktor Gyökeres a los 84. Además, las lesiones obligaron a cambios tempranos, como el ingreso de Lucas Bergvall por Isak Hien a los 37 minutos y el cambio forzado de Carl Starfelt por Victor Lindelöf a los 87 minutos.

Análisis estadístico

A pesar de que Japón dominó la posesión del balón con un 52,3% frente al 47,7% de Suecia, la eficacia en los metros finales se repartió equitativamente. Las estadísticas reflejan la paridad del duelo: