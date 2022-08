La fecha 15 de la Liga Profesional 2022: días, horarios y árbitros de todos los partidos

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer los árbitros de la fecha 15. Fernando Rapallini, que viene de dirigir dos partidos plagados de polémicas (River - Independiente por la fecha 12, donde decidió no cobrar penal tras un golpe del defensor Silvio Barreto a Miguel Borja en el área; y Boca - Racing por la fecha 13, donde consideró que la mano que Jonathan Gómez cometió en el piso -acomodó la pelota con la palma hacia su cuerpo- no era merecedora de la pena máxima), no fue designado por segunda jornada consecutiva.

Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en River - Central Córdoba. Silvio Trucco viajará a Florencio Varela para arbitrar Defensa y Justicia - Boca. Nazareno Arasa dirigirá Independiente - Godoy Cruz. Mientras que el clásico de la fecha, Racing - San Lorenzo, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza. Por último, el partido que enfrentará al puntero Atlético Tucumán con Barracas Central, estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

Los árbitros de la fecha 15 de la Liga Profesional

Sábado 20 de agosto

18.00 Colón – Tigre

Árbitro : Andrés Merlos

: Andrés Merlos Árbitro asistente 1 : Miguel Savorani

: Miguel Savorani Árbitro asistente 2 : Adrián Del Barba

: Adrián Del Barba Cuarto árbitro : Lucas Caballero

: Lucas Caballero VAR : Facundo Tello

: Facundo Tello AVAR (asistente de VAR): Cristian Navarro

20.30 Huracán – Newell’s

Árbitro : Jorge Baliño

: Jorge Baliño Árbitro asistente 1 : Javier Uziga

: Javier Uziga Árbitro asistente 2 : Marcelo Bistocco

: Marcelo Bistocco Cuarto árbitro : Ariel Suárez

: Ariel Suárez VAR : Silvio Trucco

: Silvio Trucco AVAR: Facundo Rodríguez

Domingo 21 de agosto

13.00 Lanús – Arsenal

Árbitro : Fernando Echenique

: Fernando Echenique Árbitro asistente 1 : Facundo Rodríguez

: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2 : Federico Pomi

: Federico Pomi Cuarto árbitro : José Carreras

: José Carreras VAR : Jorge Baliño

: Jorge Baliño AVAR: Diego Romero

15.30 Godoy Cruz – Independiente

Árbitro : Nazareno Arasa

: Nazareno Arasa Árbitro asistente 1 : Ezequiel Brailovsky

: Ezequiel Brailovsky Árbitro asistente 2 : Diego Martín

: Diego Martín Cuarto árbitro : Pablo Núñez

: Pablo Núñez VAR : Darío Herrera

: Darío Herrera AVAR: Fabrizio Llobet

18.00 River – Central Córdoba

Árbitro : Facundo Tello

: Facundo Tello Árbitro asistente 1 : Cristian Navarro

: Cristian Navarro Árbitro asistente 2 : Damián Espinoza

: Damián Espinoza Cuarto árbitro : Mariano Seco

: Mariano Seco VAR : Yael Falcón Pérez

: Yael Falcón Pérez AVAR: Gerardo Carretero

20.30 Defensa y Justicia – Boca

Árbitro : Silvio Trucco

: Silvio Trucco Árbitro asistente 1 : Iván Núñez

: Iván Núñez Árbitro asistente 2 : Hugo Páez

: Hugo Páez Cuarto árbitro : Américo Monsalvo

: Américo Monsalvo VAR : Hernán Mastrángelo

: Hernán Mastrángelo AVAR: Lucas Novelli

Lunes 22 de agosto

16.30 Estudiantes (LP) – Unión (SF)

Árbitro : Yael Falcón Pérez

: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1 : Ariel Scime

: Ariel Scime Árbitro asistente 2 : Gerardo Lencina

: Gerardo Lencina Cuarto árbitro : Juan Pafundi

: Juan Pafundi VAR : Ariel Penel

: Ariel Penel AVAR: Diego Ceballos

16.30 Rosario Central – Banfield

Árbitro : Pablo Giménez

: Pablo Giménez Árbitro asistente 1 : Eduardo Lucero

: Eduardo Lucero Árbitro asistente 2 : Walter Ferreyra

: Walter Ferreyra Cuarto árbitro : Ezequiel Billone

: Ezequiel Billone VAR : Diego Abal

: Diego Abal AVAR: Julio Fernández

19.00 Racing – San Lorenzo

Árbitro : Fernando Espinoza

: Fernando Espinoza Árbitro asistente 1 : Sebastián Raineri

: Sebastián Raineri Árbitro asistente 2 : José Castelli

: José Castelli Cuarto árbitro : Nicolás Lamolina

: Nicolás Lamolina VAR : Mauro Vigliano

: Mauro Vigliano AVAR: Diego Verlotta

21.30 Vélez – Sarmiento

Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez Árbitro asistente 1 : Pablo González

: Pablo González Árbitra asistente 2 : Gisella Bosso

: Gisella Bosso Cuarto árbitro : Bruno Bocca

: Bruno Bocca VAR : Héctor Paletta

: Héctor Paletta AVAR: Diego Bonfá

21.30 Platense – Talleres

Árbitro : Pablo Dóvalo

: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1 : Pablo Acevedo

: Pablo Acevedo Árbitra asistente 2 : Daiana Milone

: Daiana Milone Cuarto árbitro : Juan Cruz Robledo

: Juan Cruz Robledo VAR : Nazareno Arasa

: Nazareno Arasa AVAR: Mariana de Almeida

Martes 23 de agosto

19.00 Patronato – Argentinos Juniors

Árbitro : Pablo Echavarría

: Pablo Echavarría Árbitro asistente 1 : Julio Fernández

: Julio Fernández Árbitro asistente 2 : Maxi Castelli

: Maxi Castelli Cuarto árbitro : Fabrizio Llobet

: Fabrizio Llobet VAR : Germán Delfino

: Germán Delfino AVAR: Maximiliano Del Yesso

21.30 Atlético Tucumán – Barracas Central

Árbitro : Hernán Mastrángelo

: Hernán Mastrángelo Árbitro asistente 1 : Juan Pablo Belatti

: Juan Pablo Belatti Árbitro asistente 2 : Lucas Germanotta

: Lucas Germanotta Cuarto árbitro : Federico Guaymás Tornero

: Federico Guaymás Tornero VAR : Fernando Espinoza

: Fernando Espinoza AVAR: Ezequiel Brailovsky

21.30 Gimnasia (LP) – Aldosivi