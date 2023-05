La fecha 16 de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

escuchar

La Liga Profesional programó la decimosexta fecha del campeonato 2023 entre el viernes 12 y lunes 14 de mayo y en ese lapso se disputarán los 14 partidos con la presentación de los 28 equipos entre los que sobresale la visita del líder, River Plate, tras ganarle el Superclásico a Boca, a Talleres de Córdoba, que llega envalentonado tras el triunfo frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda y es uno de los cuatro terceros. El duelo lo arbitrará Nicolás Ramírez.

El xeneize, por su parte, buscará recuperarse del cimbronazo contra el Millonario ante Belgrano, otro de los que está en el podio de la clasificación, en la Bombonera con Fernando Espinoza como juez. Los escoltas del conjunto de Martín Demichelis tienen compromisos de riesgo: San Lorenzo jugará en el estadio Florencio Sola contra Banfield, donde debutará Julio Falcioni como entrenador, y Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a un Estudiantes de La Plata que atraviesa un gran momento con Eduardo Domínguez.

Otros duelo destacados de la jornada serán Independiente vs. Tigre, Platense vs. Racing y Vélez vs. Rosario Central. Unión de Santa Fe y Sarmiento concluirá la fecha el lunes en un cotejo clave para evitar el descenso a la Primera Nacional.

Cronograma de la fecha 16

Viernes 12 de mayo

20.00 Huracán – Godoy Cruz (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Sebastián Habib.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.30 Atlético Tucumán – Argentinos (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Mariano Viale.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Laura Fortunato.

Argentinos Juniors igualó en su última presentación vs. Independiente y necesita recuperar terreno en la Liga Profesional Telam

Sábado 13 de mayo

15.30 Independiente – Tigre (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Gabriel Chade.

18.00 Banfield – San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Wenseslao Meneses.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Andrés Gariano.

San Lorenzo necesita volver a la victoria para no alejarse más de River en la tabla de posiciones Luciano Gonzalez

20.30 Instituto – Colón (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Andrés Merlos.

20.30 Newell’s – Arsenal (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Daiana Milone.

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone.

VAR: Facundo Tello.

AVAR: Julio Fernández.

Domingo 14 de mayo

14.00 Defensa y Justicia – Estudiantes (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Hugo Páez.

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Mariana De Almeida.

16.30 Platense – Racing (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Mariano Seco.

VAR: Diego Abal.

AVAR: Pablo González.

Racing necesita volver al triunfo en la Liga Profesional 2023, aunque ya quedó lejos de la pelea por el título LA NACION/Mauro Alfieri

19.00 Boca – Belgrano (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero.

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Gerardo Carretero.

21.30 Talleres – River (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Diego Romero.

River le ganó el Superclásico a Boca en la fecha anterior y lidera con ocho puntos de ventaja Fabián Marelli - LA NACIÓN

Lunes 15 de mayo

15.30 Barracas Central – Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Mariano Ascensi.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Gastón Suárez.

15.30 Unión – Sarmiento (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Mario Ejarque.

18.00 Gimnasia – Lanús (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta.

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Diego Verlotta.

20.30 Vélez – Rosario Central (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Gastón Suárez.

