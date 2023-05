La fecha 18 de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

escuchar

La fecha 18 de la Liga Profesional 2023 (LPF) se juega desde este viernes 26 hasta el lunes 29 de mayo con 14 partidos, como es habitual. La nueva jornada significará la vuelta de Darío Herrera, mientras que Fernando Echenique y Nicolás Ramírez fueron asignados para impartir justicia en los partidos de River y Boca, respectivamente.

Herrera, quien no dirigió en la fecha pasada con motivo de la polémica que se generó con su actuación en el Superclásico del 7 de mayo, en el que River se impuso por la mínima a partir de un penal cobrado en tiempo de descuento, actuará en Talleres vs. Argentinos. Echenique cerrará la fecha con Vélez vs. River y Ramírez asumirá el mando en Boca vs. Tigre.

A Darío Herrera se le fue de las manos el Superclásico, que terminó con gresca de jugadores Fabián Marelli - LA NACIÓN

Los árbitros de la fecha 18 de la Liga Profesional 2023

Viernes 26 de mayo

21.00: Atlético Tucumán vs. Arsenal

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Javier Uziga.

Sábado 27 de mayo

11.00: Gimnasia de la Plata vs. Sarmiento

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Ariel Scime.

Árbitro asistente 2: Daiana Milone.

Cuarto árbitro: Ramiro López.

VAR: Diego Abal.

AVAR: Gerardo Carretero.

18.00: Platense vs. Belgrano (hasta acá)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

AVAR: Juan P. Belatti.

20.30: Independiente vs. Lanús

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Javier Uziga.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: José Savorani.

Domingo 28 de mayo

14.30: Barracas Central vs. San Lorenzo

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: José Savorani.

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Sebastián Habib.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Diego Romero.

16.30: Defensa y Justicia vs. Racing

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Julio Fernández.

16.30: Talleres vs. Argentinos

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Cristian Navarro.

19.00: Boca Juniors vs. Tigre

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.30: Newell’s vs. Godoy Cruz

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Javier Callegari.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Mariana de Almeida.

Lunes 29 de mayo

16.30: Colón vs. Central Córdoba

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Emanuel Ejarque.

19.00: Banfield vs. Rosario Central

Árbitro: Fernando Rapallini.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco.

Cuarto árbitro: Edgardo Zamora.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Pablo Echavarría.

19.00: Huracán vs. Unión

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Jonathan De Oto.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Diego Verlotta.

20.00: Instituto vs. Estudiantes de La Plata

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez.

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Salomé Di Iorio.

21.30: Vélez vs. River Plate

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Iván Nuñez.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brisuela.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Ezequiel Brailovsky.

Al igual que todas las fechas, los partidos se transmitirán en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, con la salvedad de dos encuentros que se podrán ver a través de TV Pública. En todos los demás casos se requiere contratar el ‘pack fútbol’ para acceder a los enfrentamientos del certamen por televisión. También se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque ello también exige ser cliente del cableoperador.

El certamen terminará el fin de semana del 6 de agosto y, luego de la Liga Profesional, se llevará a cabo la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

