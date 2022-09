La fecha 20 de la Liga Profesional 2022: días, horarios y árbitros de todos los partidos

La Liga Profesional no detiene su marcha y, tras la jornada entre semana para adelantar un apretado calendario a raíz del Mundial Qatar 2022, entre el sábado y martes se disputa la 20ª fecha con 14 partidos, entre ellos los clásicos San Lorenzo vs. River y Banfield vs. Lanús.

El líder, Gimnasia de La Plata, concluirá la tanda de encuentros con su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que jugará con el resultado puesto de todos los otros equipos con los que lucha por el título. Antes, Atlético Tucumán va a La Paternal a medirse con Argentinos Juniors y Boca recibe a Huracán en la Bombonera en dos duelos entre protagonistas del certamen y claves para las aspiraciones de los cuatro equipos.

En la 19 fecha se marcaron 25 goles en 13 partidos -no se jugó Vélez vs. Central Córdoba por imposibilidad de diagramar operativo policial-, una media de 1,92 por cotejo. 13 tantos los anotaron clubes que fueron locales y el resto, los visitante.

Sábado 17/9

15.30 Barracas Central – Godoy Cruz (ESPN Premium)

Árbitro : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. Árbitro asistente 1 : Gabriel Chade.

: Gabriel Chade. Árbitro asistente 2 : Maxi Castelli.

: Maxi Castelli. Cuarto árbitro : Cristian Cernadas.

: Cristian Cernadas. VAR : Darío Herrera

: Darío Herrera AVAR (asistente): Andrés Merlos.

20.30 Newell’s – Sarmiento (TNT Sports)

Árbitro : Pablo Dóvalo.

: Pablo Dóvalo. Árbitro asistente 1 : Iván Núñez.

: Iván Núñez. Árbitro asistente 2 : Mariano Viale

: Mariano Viale Cuarto árbitro : Fabricio Llobet.

: Fabricio Llobet. VAR : Facundo Tello.

: Facundo Tello. AVAR: Javier Uziga.

Newells vs Talleres. 07-09-22 FOTOBAIRES/Juan Jose Garcia

Domingo 18/9

13.00 Tigre – Vélez (ESPN Premium)

Árbitro : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. Árbitro asistente 1 : Hugo Páez.

: Hugo Páez. Árbitro asistente 2 : Javier Callegari.

: Javier Callegari. Cuarto árbitro : Damián Rubino.

: Damián Rubino. VAR : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. AVAR: Gabriel Chade.

15.30 San Lorenzo – River (ESPN Premium)

Árbitro : Patricio Loustau.

: Patricio Loustau. Árbitro asistente 1 : Cristian Navarro.

: Cristian Navarro. Árbitro asistente 2 : Sebastián Raineri.

: Sebastián Raineri. Cuarto árbitro : Sebastián Martínez.

: Sebastián Martínez. VAR : Diego Abal.

: Diego Abal. AVAR: Maximiliano Del Yesso.

San Lorenzo y River protagonizarán uno de los clásicos de la fecha en el Nuevo Gasómetro Mauro Alfieri - LA NACION

18.00 Banfield – Lanús (TNT Sports)

Árbitro : Andrés Merlos.

: Andrés Merlos. Árbitro asistente 1 : Facundo Rodríguez.

: Facundo Rodríguez. Árbitro asistente 2 : Gerardo Carretero.

: Gerardo Carretero. Cuarto árbitro : Sebastián Zunino.

: Sebastián Zunino. VAR : Mauro Vigliano.

: Mauro Vigliano. AVAR: Diego Verlotta.

20.30 Platense – Racing (TNT Sports)

Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. Árbitro asistente 1 : Ezequiel Brailovsky.

: Ezequiel Brailovsky. Árbitro asistente 2 : Julio Fernández.

: Julio Fernández. Cuarto árbitro : Juan Pafundi.

: Juan Pafundi. VAR : Pablo Dóvalo.

: Pablo Dóvalo. AVAR: Pablo González.

20.30 Talleres – Colón (ESPN Premium)

Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. Árbitro asistente 1 : Mariano Rossetti.

: Mariano Rossetti. Árbitro asistente 2 : Juan Manuel González

: Juan Manuel González Cuarto árbitro : Andrés Gariano.

: Andrés Gariano. VAR : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. AVAR: Mariana De Almeida.

Talleres de Córdoba le sacó un punto a Atlético Tucumán de visitante y buscará ratificarlo ante Colón con una victoria Twitter @CATalleresdecba

Lunes 19/9

16.30 Arsenal – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro : Silvio Trucco.

: Silvio Trucco. Árbitro asistente 1 : Diego Bonfa.

: Diego Bonfa. Árbitro asistente 2 : Pablo Gualtieri.

: Pablo Gualtieri. Cuarto árbitro : Ramiro López.

: Ramiro López. VAR : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. AVAR: Facundo Rodríguez.

19.00 Boca – Huracán (TNT Sports)

Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. Árbitro asistente 1 : Pablo González.

: Pablo González. Árbitro asistente 2 : Marcelo Bistocco.

: Marcelo Bistocco. Cuarto árbitro : Mauro Biasutto.

: Mauro Biasutto. VAR : Héctor Paletta.

: Héctor Paletta. AVAR: Cristian Navarro.

Darío Benedetto marcó los goles de las últimas dos victorias de Boca en la Liga Profesional Fotobaires

19.00 Unión – Independiente (ESPN Premium)

Árbitro : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. Árbitro asistente 1 : Javier Uziga.

: Javier Uziga. Árbitro asistente 2 : Diego Martín.

: Diego Martín. Cuarto árbitro : José Díaz.

: José Díaz. VAR : Nicolás Lamolina.

: Nicolás Lamolina. AVAR: Salomé Di Iorio.

21.30 Argentinos – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro : Fernando Rapallini.

: Fernando Rapallini. Árbitro asistente 1 : Juan Pablo Belatti.

: Juan Pablo Belatti. Árbitro asistente 2 : Lucas Germanotta.

: Lucas Germanotta. Cuarto árbitro : Javier Delbarba.

: Javier Delbarba. VAR : Mauro Vigliano.

: Mauro Vigliano. AVAR: Gastón Suárez.

21.30 Estudiantes – Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro : Fernando Echenique.

: Fernando Echenique. Árbitro asistente 1 : Gerardo Lencina.

: Gerardo Lencina. Árbitra asistente 2 : Mariana De Almeida.

: Mariana De Almeida. Cuarto árbitro : Kevin Alegre.

: Kevin Alegre. VAR : Ariel Penel.

: Ariel Penel. AVAR: Gerardo Carretero.

Estudiantes de La Plata privilegió la copa Libertadores y está lejos de la lucha por el título de la Liga Profesional FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

Martes 20/9

18.00 Patronato – Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. Árbitro asistente 1 : José Savorani.

: José Savorani. Árbitro asistente 2 : Juan Del Fueyo.

: Juan Del Fueyo. Cuarto árbitro : Enzo Silvestre.

: Enzo Silvestre. VAR : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. AVAR: Fernando Echenique.

20.30 Central Córdoba – Gimnasia (ESPN Premium)