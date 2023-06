La fecha 20 de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

escuchar

Este viernes la Liga Profesional de Fútbol (LPF) pone primera a una nueva fecha, la 20 y cruza el último gran tramo para entrar en el sprint de la definición. River continúa liderando en soledad (41 puntos), pese a que el sábado pasado su partido ante Defensa y Justicia fue suspendido cuando promediaba la mitad del primer tiempo por la muerte de un hincha que cayó desde la tribuna Sívori alta. El Millonario mantiene una buena distancia sobre Talleres (37), San Lorenzo (36) y Estudiantes (35), sus más inmediatos perseguidores.

Entre los duelos más destacados de la jornada subyacen Boca vs. Lanús, que contará con el arbitraje principal de Fernando Echenique; San Lorenzo vs. Central Córdoba, en el que impartirá justicia Jorge Baliño y Banfield vs. River, que tendrá a Facundo Tello.

Como este domingo se termina el Mundial Sub 20 de la Argentina, con el partido por el título y el del tercer puesto, ambos en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, la LPF no programó partidos para ese día.

Fernando Echenique fue designado para dirigir Boca vs. Lanús, en La Bombonera DIEGO LIMA - LA NACION

Viernes 9 de junio

15.30: Barracas Central vs. Rosario Central

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Javier Callegari

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabricio Llobet

20.00: Independiente vs. Sarmiento de Junín

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Mariano Rosetti

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Darío Herrera

AVAR: Gabriel Chade

Sábado 10 de junio

19.00: Platense vs. Tigre

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Juan Delfueyo

Cuarto árbitro: Gastón Monzón

VAR: Ariel Penel

AVAR: Juan Pablo Belatti

20.00: Boca vs. Lanús

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Luis Lobo Medina

21.30: Talleres vs. Arsenal

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlotta

Lunes 12 de junio

14.00: Newell’s vs. Unión

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Vázquez

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Diego Romero

17.00: San Lorenzo vs. Central Córdoba

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Diego Bonfa

19.15: Banfield vs. River

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Lucas Germanotta

21.45: Instituto vs. Racing Club

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano

VAR: Germán Delfino

AVAR: Laura Fortunato

21.45: Vélez vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

Martes 13 de junio

18.00: Colón vs. Estudiantes

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Mariana De Almeida

18.00: Defensa y Justicia vs. Belgrano

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

20.30: Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Verlotta

20.30: Gimnasia de La Plata vs. Huracán

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Salomé Di Iorio

Al igual que todas las fechas, los partidos se transmitirán en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, con la salvedad de dos encuentros que se podrán ver a través de TV Pública. En todos los demás casos se requiere contratar el ‘pack fútbol’ para acceder a los enfrentamientos del certamen por televisión. También se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque ello también exige ser cliente del cableoperador.

El certamen terminará el fin de semana del 6 de agosto y, luego de la Liga Profesional, se llevará a cabo la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol