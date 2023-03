Las figuras argentinas del Sudamericano Sub 17: a quiénes seguir y una gran ausencia

escuchar

Entre este jueves 30 de marzo y el domingo 23 de abril se disputa en Ecuador el Sudamericano Sub 17 con la participación de diez países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entre ellos la Argentina, defensora del título tras su consagración en Perú 2019. La decimonovena edición del torneo otorga cuatro cupos a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Perú -ya clasificado- entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de este año.

Todos los encuentros de la selección dirigida por Diego Placente se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports. Además, el resto de los compromisos de las otras nueve selecciones participantes se pueden seguir en streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Bajo este concepto, los televidentes podrán acompañar mucho más de cerca a las grandes figuras del futuro, que buscarán mostrarse ante los ojos del mundo en un certamen altamente competitivo.

Diego Placente es el entrenador de la selección argentina Sub 17 que juega el Sudamericano AFA

Los equipos se dividieron en dos grupos de cinco cada uno, en el que se enfrentan todos contra todos a una rueda en la etapa inicial. La totalidad de los juegos son en Guayaquil, en los estadios Cristian Benítez y George Capwel. Los tres líderes de cada zona avanzarán a la Fase Final, que tendrá lugar en los recintos Atahualpa y Rodrigo Paz Delgado de Quito, donde se volverán a cruzar todos contra todos y se definirán los cupos a la Copa del Mundo. En caso de que Perú se ubique entre los mejores cuatro, cederá su boleto al quinto de la tabla de posiciones.

El grupo A está conformado por Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. La Argentina, por su parte, integra el grupo B junto a Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia.

Los grupos del Sudamericano Sub 17, con la selección argentina siendo parte del B Conmebol

El fixture de la Argentina en el Sudamericano Sub 17

Fecha 1 : vs. Venezuela - viernes 31 de marzo a las 21.

: vs. Venezuela - viernes 31 de marzo a las 21. Fecha 2 : vs. Bolivia - domingo 2 de abril a las 21.

: vs. Bolivia - domingo 2 de abril a las 21. Fecha 3 : Libre.

: Libre. Fecha 4 : vs. Perú - jueves 6 de abril a las 21.

: vs. Perú - jueves 6 de abril a las 21. Fecha 5: vs. Paraguay - sábado 8 de abril a las 21.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Figuras argentinas a tener en cuenta

El futbolista que tiene todos los flashes puestos sobre sí mismo es el joven de River Plate, Claudio ‘Diablito’ Echeverri, un jugador que comenzó a hacerse conocido ante los ojos del mundo cuando apenas tenía 11 años, en un viaje a Italia con la categoría 2006 del Millonario para participar en el torneo Venice Champions Trophy, en el que se convirtió en el máximo goleador con ocho tantos a pesar de no superar la instancia de semifinales.

En aquella oportunidad, sus jugadas se viralizaron tras convertirle cuatro goles a Juventus y mostrar grandes actuaciones ante Chelsea de Inglaterra y Benfica de Portugal. A sus 17 años, juega en la Reserva, en la que es titular indiscutido de la mano de Marcelo ‘Pichi’ Escudero como entrenador. Es el máximo goleador del combinado de Núñez en lo que va del torneo junto con sus compañeros Oswaldo Valencia y Alexis González, con tres tantos.

Quién es Claudio Echeverri, el pibe de River que deslumbró a Italia

En la última semana, formó parte de uno de los entrenamientos de la selección argentina en el predio de Ezeiza -rebautizado recientemente como Lionel Andrés Messi-, por pedido exclusivo del entrenador Lionel Scaloni. Al término del mismo, Ángel Di María se tomó el tiempo de elogiar las características del ‘Diablito’: “Se lo vio bastante picante. Ya lo estuvimos viendo y la verdad que tiene mucho para dar”, aseguró ‘Fideo’. El comentario deposita todas las miradas en el juvenil, que espera cumplir con un gran torneo.

Por otro lado hay un ‘9′ goleador que también tiene mucho para dar: Agustín Ruberto. El delantero, que también se desempeña en las divisiones inferiores de River, es una de las piezas inamovibles de Placente dentro del once titular. Ya lleva 10 goles con la albiceleste en la categoría Sub 17: dos frente a a Bolivia y Paraguay, y uno ante Bélgica, Francia, Brasil, Perú, Ecuador y Uzbekistán. “Me considero un ‘9′ de área, con buen juego aéreo. Le pego con las dos piernas y pivoteo bien. Lo que me falta es serenarme un poco más en la definición, que es algo que estoy trabajando mucho”, aseguró el ´Gigante’ (1.80 metros y 74 kilos) en diálogo con La Máquina Radio hace algunos meses.

Por último, Camilo Rey Domenech aparece como el equilibrio del equipo. El ‘5′ de las inferiores de Boca Juniors juega con mucha soltura y tranquilidad. Maneja los hilos de cada partido con una naturalidad sorprendente para sus 16 años. Es el capitán de la selección y siempre se mostró agradecido y orgulloso por dicho privilegio: “Es una responsabilidad más, pero hermosa. Es algo único llevar la cinta, tanto en Argentina como también en Boca”, comentó en diálogo con Pilar a Diario al término del Torneo Internacional Sub 16 de Montaigu disputado en 2022, en el que la Argentina perdió la final por 2 a 1 ante Brasil.

La gran ausencia de la Argentina

Placente no podrá contar con uno de los proyectos más interesantes del fútbol argentino: Gianluca Prestianni. El delantero de 17 años fue parte de todo el proceso de esta selección y, si bien iba a ser uno de los convocados, Vélez -club en el cual se desempeña y en el que debutó como goleador en Primera División el pasado 20 de marzo, cuando cerró la goleada 4 a 0 ante Central Córdoba- optó por no cederlo debido a sus compromisos con el equipo dirigido por Ricardo Gareca, quien comenzó a utilizarlo con asiduidad desde su llegada y pretende darle aún más rodaje.

