Liga Profesional: todos los registros ofensivos que rompió River en su derrota ante Colón y, aún así, no marcó goles

Que después de al menos 270 minutos de juego el River de Marcelo Gallardo no haya convertido ni un gol en la Liga Profesional, sorprende. Ni Julián Álvarez pudo, el as de espada que pronto armará las valijas para ir a jugar con Erling Haaland a Manchester City. Y las estadísticas evidencian que el problema del equipo no es la generación de jugadas para anotar, sino la falta de eficacia al definir. Allí radica la principal causa de por qué el entrenador pide un centrodelantero casi a gritos y explica el caso de Lucas Beltrán, al que hace poco más de un año la dirigencia le firmó su salida a Colón de Santa Fe y ahora aparece como la opción fácil para potenciar el ataque. Además, más allá del conflicto con el Sabalero, aplicando sólo una cláusula podrá regresar a Núñez.

Este miércoles, en la tercera fecha del torneo, el Millonario visitó justamente al rojinegro en el estadio Brigadier Estanislao López y Ramón Ábila le arruinó la noche. Pero, sobre todo antes del gol del conjunto de Julio Falcioni, el visitante tuvo sus opciones. La más clara fue un increíble yerro de Álvarez en la puerta del área chica: el joven atacante abrió su pie izquierdo para sentenciar un centro atrás y el balón se fue lejos del palo izquierdo de Leonardo Burián.

River remató 19 veces frente a Colón, siendo el máximo de un equipo jugando como visitante en la actual Liga Profesional porque superó por uno a Boca , que en la jornada anterior llegó a 18 en la caída 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades.

, que en la jornada anterior llegó a 18 en la caída 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades. Del total, 13 ejecuciones fueron desde afuera del área y seis, desde adentro. También, seis tenían destino de red, otras cinco fueron bloqueados y el resto directamente afuera. En síntesis, tuvo una efectividad del 31,6% en disparos.

En síntesis, tuvo una efectividad del 31,6% en disparos. De los 13 remates desde afuera del área, el Millonario hizo nueve en el primer tiempo, marca que se convirtió en la máxima en un período de 45 minutos en los 25 partidos que lleva disputados este año entre la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Liga Profesional.

entre la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Liga Profesional. Álvarez acumula este año 3,4 remates al arco por duelo y sólo lo supera Martín Ojeda de Godoy Cruz, con 4,2. En la Copa de la Liga Profesional hizo ocho de los 32 goles de su equipo -segundo máximo anotador atrás de Estudiantes de La Plata- y fue el quinto máximo artillero. En el certamen en tránsito todavía no pudo festejar.

Otro dato que refleja la falta de efectividad para concretar es la posesión del balón: ante Colón, los dirigidos por Gallardo tuvieron la pelota en su poder el 66,6% del partido, una cifra altamente superior a la de su oponente. Con 33,4%, Colón pateó seis veces al arco, una desde afuera del área y el resto desde adentro, incluido el gol de Ábila; y le alcanzó para llevarse los tres puntos aún cuando sólo dos de esos disparos fueron direccionados.

La disyuntiva de River es que en los últimos 14 partidos que disputó entre la Copa de la Liga Profesional, en la que fue eliminado en cuartos de final por Tigre, y el actual campeonato, tuvo más posesión de la pelota que su oponente, pero en reiteradas ocasiones no lo pudo plasmar en el resultado.