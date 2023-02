Lionel Scaloni 2026: todos los jugadores que utilizó el DT en su primer ciclo en la Argentina

escuchar

57 partidos dirigidos con 37 triunfos, 15 empates y cinco derrotas; 113 goles anotados y 35 recibidos; 36 encuentros invicto y tres títulos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022. Lionel Scaloni logró todo eso en cuatro años y medio con 80 jugadores, la cantidad que convocó desde que asumió como director técnico de la selección argentina en agosto de 2018. Las cifras crecerán porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le extendió su contrato hasta 2026 para encabezar el nuevo ciclo rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

El futbolista con más presencias en la era Scaloni es Rodrigo De Paul con 51 juegos de 57 posibles. El volante de Udinese de Italia primero y actualmente en Atlético Madrid disputó el 89,5% de los cotejos y suma 3871′. Curiosamente, Lionel Messi tiene 44 duelos y está cuarto en la lista, pero es quien más minutos acumula con 3940. La diferencia a favor del rosarino radica en que casi siempre jugó los 90′ porque solo dos veces entró desde el banco de suplentes y en otra fue titular y lo reemplazaron. Al mediocampista, en contrapartida, entró como sustituto en cinco ocasiones y le tocó salir de la cancha en 26.

Detrás de De Paul hay dos pilares del ciclo del santafesino en la albiceleste: Leandro Paredes (48) y Lautaro Martínez (45). Este último es el segundo goleador de la era con 21 tantos y solo lo supera Messi con 33. El jugador de París Saint Germain también tiene el récor de asistencias con 13 y lo persigue Giovani Lo Celso con nueve.

Después de Messi en la nómina de jugadores con más partidos en la Argentina durante el mandato de Scaloni se ubican Nicolás Otamendi (42) y Nicolás Tagliafico (40), Marcos Acuña (38), Lo Celso (36), Germán Pezzella (33) y Ángel Di María (32), que cierra el Top 10. Nombres como los de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, figuras en la Copa del Mundo, aparecen muy atrás en el listado porque, por su juventud, tienen pocos partidos en el combinado nacional y su protagonismo en el equipo es reciente.

De los 80 futbolistas que Lionel Scaloni convocó para los compromisos del seleccionado nueve son arqueros, 26 defensores, 29 mediocampistas y 16 delanteros. Entre ellos hay cinco que no jugaron ni un minuto: los guardametas Agustín Rossi y Guido Herrera y los defensores son Leonel Di Plácido, Nicolás Figal y Emanuel Mammana.

Todos los jugadores convocados en la era Scaloni

Rodrigo De Paul - 51 partidos

Leandro Paredes - 48

Lautaro Martínez - 45

Lionel Messi - 44

Nicolás Otamendi - 42

Nicolás Tagliafico - 40

Marcos Acuña - 38

Giovani Lo Celso - 36

Germán Pezzella - 33

Ángel Di María - 32

Nahuel Molina - 27

Emiliano ‘Dibu’ Martínez / Guido Rodríguez - 26

Paulo Dybala / Exequiel Palacios - 23

Gonzalo Montiel - 22

Nicolás González - 21

Cristian ‘Cuti’ Romero / Julián Álvarez - 19

Juan Foyth - 17

Franco Armani / Joaquín Correa - 16

Lisandro Martínez / Ángel Correa - 15

Alexis Mac Allister - 14

Alejandro ‘Papu’ Gómez - 13

Sergio Agüero - 12

Lucas Martínez Quarta / Nicolás Domínguez - 11

Lucas Ocampos / Enzo Fernández - 10

Renzo Sarabia / Roberto Pereyra - 9

Ramiro Funes Mori - 7

Walter Kannemann / Lucas Alario / Matías Suárez - 6

Agustín Marchesín / Maximiliano Meza / Giovanni Simeone - 5

Gerónimo Rulli / Esteban Andrada / Mauro Icardi / Franco Cervi - 4

Gonzalo ‘Pity’ Martínez / Santiago Ascacíbar / Franco Vázquez / Eduardo Salvio - 3

Fabricio Bustos / Rodrigo Battaglia / Sergio Romero / Gabriel Mercado / Marcos Rojo / Erik Lamela / Cristian Pavón / Juan Musso / Leonardo Balerdi / Facundo Medina / Thiago Almada / Matías Vargas - 2

Sergio Romero / Gabriel Mercado / Marcos Rojo / Erik Lamela / Cristian Pavón / Juan Musso / Leonardo Balerdi / Facundo Medina / Thiago Almada / Matías Vargas Milton Casco / Nehuén Pérez / Guido Pizarro / Lucas Boyé / Álan Franco / Paulo Gazzaniga / Marcos Senesi / Gastón Giménez / Adolfo Gaich / Iván Marcone / Domingo Blanco / Matías Zaracho / Darío Benedetto / Emiliano Buendía / Nahuel Lanzini - 1

Agustín Rossi / Guido Herrera / Leonel Di Plácido / Nicolás Figal / Emanuel Mammana - 0

Muchos de los jugadores convocados por Scaloni a la selección argentina, que se destacaron y fueron determinantes para obtener los tres títulos no estaban en el radar de las citaciones previo a su llegada, nadie los reclamaba y fue él quien les dio una oportunidad y confió en ellos. Sobresalen De Paul, Cristian ‘Cuti’ Romero, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Nicolás González, Guido Rodríguez, Nahuel Molina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Otros, tales Lo Celso, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, habían tenido participación a cuenta gotas en ciclos anteriores y el ex defensor oriundo de Pujato les dio lugar y los “exprimió” al máximo.

Casos particulares

Entre los 80 jugadores que pasaron por la selección argentina bajo el mandato de Lionel Scaloni hay uno que se retiró y es Sergio Agüero. En diciembre de 2021, tras varios meses de inactividad por una arritmia cardíaca, el ‘Kun’ anunció su retiro del fútbol. Jugó y ganó la Copa América 2021, pero no la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022, en el que la selección argentina se consagró campeona. Sin embargo, en los últimos dos títulos fue igualmente uno más del plantel y así se mostró y se lo hicieron sentir sus ex compañeros en la albiceleste, el cuerpo técnico y, también, los hinchas.

Con Scaloni jugó 12 partidos (736′) en los que marcó tres goles y dio tres asistencias. Fue titular nueve veces e ingresó desde el banco de suplentes en las tres restantes.

Otros dos jugadores citados por el entrenador campeón del mundo también jugaron para otro país. Franco Vázquez fue tenido en cuenta a fines de 2018 por Scaloni, quien lo convocó para tres ventanas de amistosos internacionales y jugó tres partidos de seis posibles: vs. Guatemala 34′ en una victoria 3 a 0; vs. Irak 45′ en una goleada 4 a 0; y vs. México 18′ en un triunfo 2 a 0. Anteriormente, en 2015, había disputado dos encuentros con Italia bajo la conducción de Antonio Conte.

El otro caso también data de 2018, pero es a la inversa. El ex Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y Vélez, entre otros clubes, Gastón Giménez, fue convocado una vez y jugó dos minutos en un triunfo 2 a 0 vs. el México en la misma serie de partidos que estuvo Vázquez. Al poco tiempo, se nacionalizó paraguayo y desde entonces representa al combinado guaraní, en el que acumula nueve juegos y un gol. Entre los certámenes que disputó sobresalen la Copa América 2021 y las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

