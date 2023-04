Los próximos partidos de River en la Liga Profesional y la Copa Libertadores, con el Superclásico

escuchar

Lejos de una depresión post era de Marcelo Gallardo, River Plate atraviesa, de la mano de Martín Demichelis, un momento formidable con resultados positivos y una ejecución del juego por encima de la media en la Argentina. El Millonario apunta en gran en los tres torneos que compite y sus hinchas aguardan con ansias a la próxima presentación del equipo para llenar el estadio Monumental o encender la televisión.

Este domingo, por la Liga Profesional 2023, lo sufrió Independiente, que se llevó del Antonio Vespucio Liberti una derrota 2 a 0 que no fue más amplia porque el anfitrión no estuvo fino en la definición. Aun así, le alcanzó para ganar su octavo cotejo consecutivo sin recibir tantos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones con 33 puntos, seis más que San Lorenzo -venció a Platense 1 a 0-.

El siguiente encuentro que el conjunto del barrio porteño de Núñez jugará de local será nada más y nada menos que el Superclásico contra Boca el 7 de mayo. Antes, afrontará dos cotejos de visitante. El primero será el próximo viernes contra Atlético Tucumán por el campeonato doméstico y, cuatro día después, en Río de Janeiro vs. Fluminense por la Copa Libertadores. En el torneo internacional el elenco de Demichelis marcha tercero en el grupo D con tres unidades porque cayó ante The Strongest en el debut y venció a Sporting Cristal en el Monumental.

Tras recibir al xeneize, River viajará a Córdoba para enfrentar el 14 de mayo a Talleres por la fecha 16 de la Liga Profesional. En ese mes también jugará contra Platense, Sporting Cristal en Perú y Vélez. En junio, en tanto, tiene partidos programadas frente a Defensa y Justicia, Fluminense, Banfield, Instituto, Barracas Central y The Strongest. Contra el elenco boliviano será por la última fecha de la primera etapa de la Copa Libertadores y, en consiguiente, se definirá si avanza o no a octavos de final.

El próximo partido de River en el estadio Monumental será el Superclásico ante Boca

En la Copa Argentina 2023, el otro torneo en el que está participando, está en 16avos de final tras derrotar a Racing de Córdoba 3 a 0 en su primer partido. Para esa llave todavía no tiene fecha de juego porque no se definió su rival, que saldrá del ganador del cruce entre Talleres de Córdoba y Chacarita el cual todavía no fue programado.

El calendario de River Plate

Viernes 28 de abril a las 21.30 : Atlético Tucumán vs. River - Fecha 14 Liga Profesional 2023.

: Atlético Tucumán vs. River - Fecha 14 Liga Profesional 2023. Martes 2 de mayo a las 21 : Fluminense vs. River - Fecha 3 Copa Libertadores 2023.

: Fluminense vs. River - Fecha 3 Copa Libertadores 2023. Domingo 7 de mayo a las 17.30 : River vs. Boca - Fecha 15 Liga Profesional 2023.

: River vs. Boca - Fecha 15 Liga Profesional 2023. Domingo 14 de mayo a las 21.30 : Talleres vs. River - Fecha 16 Liga Profesional 2023.

: Talleres vs. River - Fecha 16 Liga Profesional 2023. Domingo 21 de mayo (tentativo) : River vs. Platense - Fecha 17 Liga Profesional 2023.

: River vs. Platense - Fecha 17 Liga Profesional 2023. Jueves 25 de mayo a las 21 : Sporting Cristal vs. River - Fecha 4 Copa Libertadores 2023.

: Sporting Cristal vs. River - Fecha 4 Copa Libertadores 2023. Domingo 28 de mayo (tentativo) : Vélez vs. River - Fecha 18 Liga Profesional 2023.

: Vélez vs. River - Fecha 18 Liga Profesional 2023. Domingo 4 de junio (tentativo) : River vs. Defensa y Justicia - Fecha 19 Liga Profesional 2023.

: River vs. Defensa y Justicia - Fecha 19 Liga Profesional 2023. Miércoles 7 de junio a las 21.30 : River vs. Fluminense - Fecha 5 Copa Libertadores 2023.

: River vs. Fluminense - Fecha 5 Copa Libertadores 2023. Domingo 11 de junio (tentativo) : Banfield vs. River - Fecha 20 Liga Profesional 2023.

: Banfield vs. River - Fecha 20 Liga Profesional 2023. Domingo 18 de junio (tentativo) : River vs. Instituto - Fecha 21 Liga Profesional 2023.

: River vs. Instituto - Fecha 21 Liga Profesional 2023. Sábado 24 de junio (tentativo) : Barracas Central vs. River - Fecha 22 Liga Profesional 2023.

: Barracas Central vs. River - Fecha 22 Liga Profesional 2023. Martes 27 de junio a las 21 : River vs. The Strongest - Fecha 6 Copa Libertadores 2023.

: River vs. The Strongest - Fecha 6 Copa Libertadores 2023. Domingo 2 de julio (tentativo): River Plate vs. Colón - Fecha 23 Liga Profesional 2023.

