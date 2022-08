Manchester City vs. Nottingham Forest, en vivo: cómo ver online el partido de la Premier League

Manchester City y Nottingham Forest se enfrentan este miércoles por la quinta jornada de la Premier League 2022-23. El encuentro será en el Etihad Stadium, donde los dirigidos por Pep Guardiola hacen de local, y dará comienzo a las 15.30 (hora argentina). Los Sky Blues vienen de derrotar 4-2 a Crystal Palace con un hat-trick de Erling Haaland. Los Tricky Trees, por su parte, cayeron 2-0 ante Tottenham en condición de local.

En cuanto al equipo titular que planea Guardiola, todo parece indicar que Haaland se mantendría como titular por sobre Julián Álvarez. Sin embargo, el delantero argentino podrá liderar el ataque del vigente campeón de la Premier League cuando el noruego descanse en medio de la apretada agenda de partidos del equipo (jugará seis partidos en todas las competiciones en 18 días), según comentó este martes su entrenador. ”Cuando no juegue Erling, jugaremos con Julián, casi seguro. Estamos muy impresionados con él, su ritmo, su sentido del gol y su ética de trabajo”, aseguró el técnico español en conferencia de prensa. ”Lo conocía un poco, por la televisión, clips, partidos en River Plate. Me sorprendió lo bueno que es. Es muy humilde, siempre positivo. En cada entrenamiento lo da todo. Me gusta ese tipo de jugador. Sé que la gente habla mucho de Erling, pero Julián es un jugador extraordinario”, agregó.

Pep Guardiola no se cansa de elogiar a Julián Álvarez, quien parece adaptado a Manchester City Instagram

Manchester City vs. Nottingham Forest, lo que hay que saber

Día: Miércoles 31 de agosto.

Hora: 15.30 (hora argentina).

Torneo: Premier League.

Fecha: Jornada 5.

Estadio: Etihad Stadium.

Árbitro: Paul Tierney.

Cómo ver online Manchester City vs. Nottingham Forest

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson ; Kyle Walker , Rúben Dias , Nathan Aké , Joao Cancelo ; Ilkay Gündogan , Rodri , Kevin De Bruyne ; Riyad Mahrez , Erling Haaland y Phil Foden .

: ; Kyle , Rúben , Nathan , Joao ; Ilkay , , Kevin ; Riyad , Erling y Phil . Nottingham Forest: Dean Henderson; Joe Worrall, Steve Cook, Scott McKenna; Neco Williams, Ryan Yates, Lewis O’Brien, Harry Toffolo; Brennan Johnson, Morgan Gibbs-White y Jesse Lingard.

Dean Henderson, cedido desde Manchester United, es uno de los mejores arqueros de la Premier OLI SCARFF - AFP

Historial