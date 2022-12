Marruecos vs. España, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Este martes concluyen los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y uno de esos partidos lo disputan Marruecos y España en búsqueda de un lugar entre los mejores ocho seleccionados del torneo. El duelo programado en el estadio Ciudad de la Educación de Rayán lo arbitra el argentino Fernando Rapallini. El ganador del cruce enfrentará en la siguiente etapa a Portugal o Suiza.

El antecedente más reciente entre ambos países en citas ecuménicas data de Rusia 2018. El partido correspondió a la primera etapa y terminó 2 a 2. Khalid Boutaïb y Youssef En-Nesyri marcaron los tantos africanos mientras que Isco primero e Iago Aspas después igualaron para los europeos.

Cómo ver online Marruecos vs. España

El duelo inicia a las 12 (hora argentina) y lo transmite en vivo DSports y la TV Pública, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play. En el caso de las tres últimas se requiere ser cliente para acceder al cableoperador.

Marruecos y España se enfrentaron en Rusia 2018 e igualaron 2 a 2 en primera etapa

En la previa, el favorito en los pronósticos de las apuestas a obtener el triunfo y avanzar a la próxima instancia de la Copa del Mundo es el elenco español con una cuota máxima de 1.64. Su derrota cotiza a 7.00 y el empate, a 4.03. Según El Bot del Mundial de LA NACION, los europeos tienen un 49,6% de posibilidades de triunfar contra 23,41% de los africanos.

Probables formaciones

Marruecos : Yassine Bounou ; Achraf Hakimi , Nayef Aguerd , Romain Saïss , Noussair Mazraoui ; Azzedine Ounahi , Sofyan Amrabat , Abdelhamid Sabiri ; Hakim Ziyech , Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal . DT : Walid Regragui .

: Yassine ; Achraf , Nayef , Romain , Noussair ; Azzedine , Sofyan , Abdelhamid ; Hakim , Youssef y Sofiane . : Walid . España: Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo y Marco Asensio. DT: Luis Enrique.

La palabra de los entrenadores

De gran andar en la Copa del Mundo, el entrenador marroquí, Walid Regragui, no modificará el 11 inicial que derrotó a Canadá en su última presentación. En ese contexto, jugarán sus figuras Yassine Bounou, Achraf Hakimi y Hakim Ziyech. En la previa al encuentro, el director técnico dejó en claro que su combinado no tiene “nada que perder” y que sería una “sorpresa” que logren la victoria y clasificación a cuartos de final.

Aún así, resaltó: “Saldremos con mentalidad ganadora a jugar el partido que sabemos es muy complicado para nosotros, porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo, a uno de los favoritos. Es crucial el aspecto mental, estar concentrados y tenemos que trabajar en eso, aunque mis jugadores están listos, es una final”.

Por último, recordó que África nunca ganó un Mundial y sueña con que el primer título pueda dárselo Marruecos: “África nunca ha ganado el Mundial. ¿Por qué no les infundimos este sueño a mis jugadores? Podemos hacerlo, ayúdenos, lucharemos, daremos el doscientos por ciento para allanar el camino a otros equipos africanos”, remarcó.

El entrenador Walid Regragui reconoció que si Marruecos le gana a España, será una sorpresa FADEL SENNA - AFP

Luis Enrique, por su parte, hará varias modificaciones en la formación inicial teniendo en cuenta que frente a Japón, como su combinado tenía la clasificación casi asegurada por la gran cantidad de goles que convirtió en el primer partido (7 a 0 a Costa Rica), utilizó a varios habituales suplentes. Así, regresarán a la titularidad Aymeric Laporte, Jordi Alba, Ferran Torres y Marco Asensio.

En la conferencia de prensa previa al cotejo el entrenador español aseguró que sus dirigidos no modificarán la manera de jugar, más allá del traspié en el grupo E: “Tenemos clara la idea y no vamos a cambiar. España está muy bien y, si me fijo en el rendimiento, es notable salvo diez minutos ante Japón. Por eso estoy muy contento y muy satisfecho de lo que veo en los entrenamientos. Seguiremos jugando igual, tocando atrás. Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos, pero no vale decir que, si hubiéramos dado un pelotazo, no se hubiera perdido ante Japón; hay una clara desinformación”.

El conjunto ibérico, campeón en Sudáfrica 2010, tiene como objetivo disputar siete partidos. Para ello, deberá vencer a los marroquíes, sobre quien Luis Enrique tiene sumo respeto: “Marruecos está muy motivado y han pasado primeros. Merecen respeto, tiene mucho nivel y si hay alguien que lo menosprecia no es la gente de la selección de España, pero nosotros haremos nuestro juego”.

Luis Enrique defendió la postura de juego de su seleccionado en la conferencia de prensa

Así llegaron a octavos de final

Marruecos es uno de los invictos que tiene la competencia. En la primera etapa sorprendió y lideró el grupo F con siete puntos gracias a un empate 0 a 0 con Croacia en el debut y triunfos frente a Bélgica 2 a 0 con goles de Zakaria Aboukhlal y Romain Saïss y ante Canadá 2 a 1 gracias a Youssef En-Nesyri y Hakim Ziyech.

España va de mayor a menor en el certamen. Debutó con una goleada 7 a 0 a Costa Rica gracias a las conquistas de Marco Asensio, Ferran Torres por duplicado, Dani Olmo, Carlos Soler, Álvaro Morata y Gavi; igualó con Alemania 1 a 1 y perdió ante Japón 2 a 1. En los dos juegos que no ganó, sus tantos los convirtió Morata. Con cuatro unidades, fue escolta de los nipones gracias que terminó con mejor diferencia de gol que los alemanes, que quedaron eliminados.

LA NACION