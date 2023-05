Martín Demichelis: la dedicatoria familiar por el triunfo de River y una fuerte crítica hacia Figal

escuchar

La familia es, siempre, un sostén más que importante en la carrera de los futbolistas y, también, entrenadores. Este domingo, tras la victoria de su River en el Superclásico ante Boca 1 a 0, lo dejó en claro Martín Demichelis, quien le agradeció a su esposa, la modelo Evangelina Anderson, por sostener a los suyos en la decisión de irse de Alemania, donde la familia llevaba varios años radicada, para asumir la dirección técnica del Millonario: “Se bancó venir a la Argentina y ella sabe que venimos de vivir una semana muy especial, así que esto se lo dedico a ella también”.

Emocionado en la conferencia de prensa, el exdefensor ahondó en cómo atraviesa junto a su pareja, que estuvo en la cancha y celebró la victoria en un palco, haber regresado al país tras varios años en Europa: “No tuve dudas de venir porque es River. Pero si está claro que fue un cambio brusco en lo familiar, muy grande. Mis nenes todavía reniegan con la adaptación al colegio y antes que entrenador, soy padre. Me preocupa mucho la situación de mis hijos y la situación difícil que ellos están viviendo. Nos vamos a acomodar y por eso le agradezco a mi mujer”.

“Me voy a robar una frase de Ancelotti que dice ‘no me gusta decir que soy entrenador, sino que soy una persona que trabaja de entrenador’. Me preocupa, pero nos vamos a acomodar como sea”, cerró el padre de Bastian (14 años), Lola y Emma, con quien se abrazó tras hablar con los medios de comunicación en el Antonio Vespucio Liberti.

Martín Demichelis regresó a la Argentina a principios de 2023 para asumir como entrenador de River Plate, tras la salida de Marcelo Gallardo

En su discurso el DT también le respondió a Nicolás Figal, quien tras la victoria del conjunto del barrio porteño de La Boca ante Racing, y en la previa al cotejo contra Colo Colo por la Copa Libertadores, se refirió al Monumental como ‘el Gallinero’: “Dijo ‘vamos a ir a ganar a Chile y a hacer un buen partido en ‘el Gallinero’. Ni siquiera hicieron un buen partido. Le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo. Es el más grande de Sudamérica a nivel club. A lo mejor sentía respeto por este River, lo dejo ahí. Por respeto, no dijo que venía a ganar, sino a hacer un buen partido”.

El único tanto del partido lo marcó Miguel Borja de penal a los 93′, tras una infracción de Agustín Sandez sobre Pablo Solari. La jugada destrabó un encuentro que se encaminaba al empate, aunque para Demichelis su equipo merecía el triunfo: “En el primer tiempo fuimos dominantes en lo posesional y nos sentimos cómodos en el campo. Después se equiparó, sin sufrir ocasiones de Boca, pero nosotros sin ser muy superiores tuvimos algunas aproximaciones en las que que respondió bien (Sergio) Romero o el tiro en el palo de Solari. Si había alguien que merecía ganar, era River”.

El tanto que anotó Borja derivó en una gresca generalizada entre jugadores de ambos equipos porque Agustín Palavecino celebró frente a varios rivales. Post duelo, el arquero del xeneize, Sergio Romero, cuestionó el comportamiento de los futbolistas rivales y manifestó que durante la etapa de Marcelo Gallardo los jugadores de River no tenían esas actitudes. Demichelis se defendió: “A Sergio lo quiero y lo aprecio muchísimo, porque vivimos muchas cosas juntos en la selección. Hoy está en un gran nivel y demuestra la jerarquía. Me conoce mucho como persona, mi conducta adentro y afuera del campo, no sé a que hizo referencia. A veces la pasión supera todo, como se dio el resultado hoy supera los limites. En ningún momento puse un pie en el campo, después hubo una invasión, traté de sostener a todos. Hay cosas que superan todo y más en este país con la pasión que hay. Sergio sabe cómo soy como persona”.

Cuando se calmó la situación, Herrera le mostró la tarjeta roja a Palavecino, Elías Gómez y Ezequiel Centurión -los últimos dos desde el banco de suplentes- en el local y a Miguel Merentiel, Exequiel Fernández y Nicolás Valentini en el visitante. Desde entonces, el cotejo siguió y terminó dos minutos después con 10 futbolistas del Millonario y ocho del xeneize en la cancha.

Previo a dirigir su primer Superclásico, Demichelis disputó siete como jugador con saldo positivo porque cosechó tres triunfos, tres empates y apenas una derrota en los 90′. Dos de los enfrentamientos que terminaron igualados finalizaron con triunfo boquense por penales, ambos en amistosos de pretemporada. En cotejo oficiales, tiene una victoria, una igualdad y una caída.

