Masters de Augusta, en vivo: cómo ver online el primer major de la temporada de golf

El Masters de Augusta inicia su camino este jueves en el Augusta National Golf Club ubicado en el estado de Georgia, en Estados Unidos. El prestigioso torneo se extiende hasta el domingo 9 de abril y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Tiger Woods, seis veces campeón del certamen, es uno de los golfistas más destacados de esta edición.

Quien levante el trofeo se quedará con la prestigiosa chaqueta verde que lo identificará como socio del club. Además de este premio, el campeón recibe una medalla de oro y su nombre es grabado en el Trofeo de los Maestros. Este galardón, que representa la sede del club, fue entregado por primera vez en 1961 y permanece en el club. Desde 1993, se le entrega una réplica a quien resulte vencedor.

Además de la presencia de Tiger también cabe destacar que hay un argentino de apenas 23 años que se ganó el derecho a participar tanto del Masters de Augusta como del US Open y el Abierto Británico tras ganar el Latin America Amateur Championship, que se realizó en Río Grande, Puerto Rico, a principios de este 2023: Mateo Fernández de Oliveira. “Todo estará relacionado con las ganas de jugar bien. Armé un buen plan, la idea es seguirlo y aprovechar la oportunidad. Creo que no hay mucho que perder y sí mucho por ganar, así que la mentalidad va a ser esa: intentar disfrutar y dar lo mejor de mí”, comentó el golfista que representa a la Universidad de Arkansas de Estados Unidos.

Mateo Fernández de Oliveira practicó con los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira

Masters de Augusta 2023: cómo ver online

El primer major de la temporada de golf se disputa entre este jueves 6 y el domingo 9 de abril. Todo el torneo se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Las transmisiones cuentan con relatos de Matías Anselmo y comentarios de Hernán Rey, además de la presencia de John Sutcliffe en el hoyo 15 y de Valeria Quesada y Gustavo Piovano en el seguimiento a los grupos destacados, según describió ESPN.

Tiger Woods comentó que la de este año podría ser su última participación en el Masters de Augusta, donde ya se hizo presente en otras 25 oportunidades: “No puedo competir como podía hacer anteriormente, pero seguir compartiendo momentos y jugar es fantástico. Se me pasa por la cabeza que puede ser mi última vez. No sé cuántos Masters me quedan, solo aprecio los momentos. Ahora es distinto, siempre me ha gustado entrenar, prepararme para los eventos”, afirmó el múltiple campeón de torneos PGA en la conferencia de prensa previa al inicio del certamen.

Los candidatos según las apuestas

Scottie Scheffler : 8.00.

: 8.00. Rory Mcllroy : 8.50.

: 8.50. Jon Rahm : 11.00.

: 11.00. Jordan Spieth : 17.00.

: 17.00. Patrick Cantlay: 19.00.

Los ganadores del Masters de Augusta en el Siglo XXI

2000 : Vijay Singh.

: Vijay Singh. 2001 : Tiger Woods.

: Tiger Woods. 2002 : Tiger Woods.

: Tiger Woods. 2003 : Mike Weir.

: Mike Weir. 2004 : Phil Mickelson.

: Phil Mickelson. 2005 : Tiger Woods.

: Tiger Woods. 2006 : Phil Mickelson.

: Phil Mickelson. 2007 : Zach Johnson.

: Zach Johnson. 2008 : Trevor Immelman.

: Trevor Immelman. 2009 : Ángel Cabrera.

: Ángel Cabrera. 2010 : Phil Mickelson.

: Phil Mickelson. 2011 : Charl Schwartzel.

: Charl Schwartzel. 2012 : Bubba Watson.

: Bubba Watson. 2013 : Adam Scott.

: Adam Scott. 2014 : Bubba Watson.

: Bubba Watson. 2015 : Jordan Spieth.

: Jordan Spieth. 2016 : Danny Willett.

: Danny Willett. 2017 : Sergio García.

: Sergio García. 2018 : Patrick Reed.

: Patrick Reed. 2019 : Tiger Woods.

: Tiger Woods. 2020 : Dustin Johnson.

: Dustin Johnson. 2021 : Hideki Matsuyama.

: Hideki Matsuyama. 2022: Scottie Scheffler.

