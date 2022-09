Mauro Icardi, a Galatasaray: los números del delantero argentino, que cambió París por Estambul

Mauro Icardi cerró el capítulo París Saint Germain (PSG) en su carrera. Al menos por un año: el tiempo que durará su préstamo a Galatasaray de Estambul, Turquía, ya que es jugador del club parisino con contrato vigente hasta 2024. Después de ese tiempo, sabrá que suerte corre o qué caminos toma. Lo cierto es que de esta manera el futbolista que suele ser foco de las noticias, muchas veces por sus goles pero tantas otras por sus conflictos mediáticos, clausuró una de las novelas del mercado de pases europeo. Tomó un destino algo “exótico” o sorpresivo, atendiendo a que su carrera, hasta aquí, fue en la Serie A de Italia o Ligue 1 de Francia, de primer nivel. En este sentido optó por bajar un escalón. Y fue recibido como una verdadera figura. Este miércoles por la noche el club y los hinchas le dieron la bienvenida.

Icardi fue uno de los temas de los cuales más se habló en las últimas semanas, sobre todo, a partir de que Chistophe Galtier, quien asumió como DT de PSG lo puso en una lista de “indeseables” prácticamente desde que llegó. Desde ese inicio el rosarino supo que no iba a ser tenido más en cuenta en el equipo en el que esta temporada incipiente está brillando Lionel Messi, conformando un tridente estelar de ataque con Kilyan Mbappé y Neymar y en el que, evidentemente no iba a tener lugar.

El delantero que hizo inferiores en Newell’s, aunque no llegó a debutar, estaba llamado a ser uno de los mejores delanteros del mundo. En 2018, gracias a su gran actuación en Inter de Milán, los hinchas argentinos pedían por su presencia en el Mundial. Jorge Sampaoli decidió no convocarlo pero, aunque no fue parte del plantel que viajó a Rusia, sí integró las primeras listas de Lionel Scaloni como una parte fundamental de la idea que tenía el entrenador sobre el nuevo ‘proyecto selección’.

Su carrera dio un giro de 180° desde su llegada a París Saint Germain por una cifra cercana a los 50 millones de euros. Conflictos mediáticos, ausencias a los entrenamientos y malos rendimientos dentro del campo de juego, hicieron que el delantero pase de ser un fichaje estrella del PSG a ser relegado al banco de suplentes e incluso a no formar parte de las convocatorias.

Los números de Mauro Icardi

Sampdoria: su primera experiencia en Primera División

Llegó a Italia en 2011 para integrarse al equipo Primavera de Sampdoria. Fue a préstamo desde Barcelona , donde estaba realizando las inferiores. Finalmente, luego de un año en la Samp, el combinado italiano ejerció una opción de compra por 300.000 euros y se quedó con el pase del delantero.

, donde estaba realizando las inferiores. Finalmente, luego de un año en la Samp, el combinado italiano ejerció una opción de compra por 300.000 euros y se quedó con el pase del delantero. Con el equipo juvenil disputó 39 partidos y marcó 30 goles . Gracias a su gran rendimiento, rápidamente fue ascendido al primer equipo.

. Gracias a su gran rendimiento, rápidamente fue ascendido al primer equipo. Entre Serie A y Copa de Italia jugó un total de 33 encuentros, donde convirtió 11 goles y repartió cuatro asistencias .

. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas y, al finalizar la temporada 2012-13, fue traspasado a Inter de Milán.

Inter de Milán: el club donde se consagró como estrella

El 11 de julio de 2013, arribó a Inter por un total de €13.000.000 .

. Disputó 219 partidos, anotó 124 goles y brindó 29 asistencias.

En 2014 fue el jugador que más camisetas vendió en el Nerazzurri.

en el Nerazzurri. Fue el capocannoniere (máximo goleador) de la Serie A 2014-15 junto a Luca Toni, con 22 goles .

. Antes del comienzo de la temporada 2015-16, el club anunció que Icardi sería el nuevo capitán del Inter , en sustitución de Andrea Ranocchia.

, en sustitución de Andrea Ranocchia. En septiembre de 2019 se marchó a París Saint Germain a préstamo por un año (al finalizar el contrato, el combinado parisino ejerció una opción de compra por 50 millones de euros y se quedó con el pase del delantero).

París Saint Germain: goles, dinero y conflictos