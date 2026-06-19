México venció por 1-0 a República de Corea, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde México se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 18 de junio de 2026 a las 22.00 en el Estadio Guadalajara, con el arbitraje de Gustavo Tejera. México logró quedarse con el triunfo tras un trámite cerrado donde República de Corea no pudo concretar sus oportunidades frente al arco rival.
La diferencia en el marcador llegó a los 50 minutos, cuando Luis, Romo marcó el 1-0 tras una definición certera que terminó dándole la victoria al conjunto local. En cuanto al planteo táctico, México saltó al campo con un esquema 4-3-3, buscando profundidad por las bandas, mientras que República de Corea optó por una formación 3-4-1, priorizando el control defensivo.
A lo largo del complemento, ambos técnicos buscaron alternativas para modificar el rumbo del partido mediante múltiples sustituciones. México refrescó el ataque con el ingreso de Santiago, Giménez por Raúl, Jiménez a los 80 minutos, mientras que República de Corea intentó cambiar su suerte ofensiva con la entrada de Hee-Chan, Hwang a los 57 minutos.
En el análisis estadístico, República de Corea dominó la posesión con un 57,6% frente al 42,4% de México. A pesar de la mayor tenencia de la pelota por parte del equipo asiático, ambos equipos finalizaron con 8 tiros totales, aunque México fue más efectivo al registrar 4 tiros a puerta contra los 2 de su rival. El compromiso también dejó sanciones disciplinarias, con tarjetas amarillas para Kang-In, Lee a los 3 minutos y Seung-Ho, Paik a los 57 minutos, ambos jugadores de República de Corea.
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