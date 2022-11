Mundial de Qatar 2022: la emotiva historia detrás de la foto de Hakimi con su madre tras el triunfo de Marruecos

escuchar

Achraf Hakimi fue titular durante el triunfo de Marruecos (2-0) sobre Bélgica por la segunda jornada del grupo F el Mundial de Qatar 2022. El defensor, que jugó hasta los 68 minutos, cumplió un buen desempeño y, tras el compromiso, se volvió viral por protagonizar una emotiva escena con su madre, que lo alentó desde las tribunas del Estadio Al Thumama.

Tras el pitazo final, el futbolista, que milita en el París Saint-Germain, se acercó a las gradas para celebrar la victoria con su mamá. En su cuenta de Instagram, el deportista, de 24 años, subió una fotografía del beso en la frente que le dio a su progenitora. De la misma manera, le entregó su camiseta, mientras ella lloraba y le devolvió el ósculo en el cachete. “Te quiero, mamá”, escribió el lateral en la publicación, que se volvió viral en las redes sociales y recibió las felicitaciones por parte de los usuarios.

Achraf Hakimi celebró el gol de Marruecos junto a su madre. Instagram: achrafhakimi

Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales y los usuarios destacaron el bonito gesto del jugador. “¡Lo más importante siempre será la familia”, “tu madre es la persona que estará contigo en las buenas y en las malas”, fueron algunos de los comentarios. “Un gran futbolista y, en especial, sos un buen hijo”, agregaron. Kylian Mbappé también dejó su mensaje: el delantero envió un emoticono de una corona. Como se sabe, el popular ‘Donatello’ con el jugador marroquí comparten equipo en el PSG.

Tras la viralización de la foto, Hakimi declaró a la prensa que los miembros de su familia siempre fueron humildes. “Mi madre limpiaba casas. Mi padre era vendedor ambulante. Que yo practicara fútbol era un sueño para mí y un sacrificio para ellos. Mis hermanos sacrificaban cosas. Éramos muy pobres. Ahora yo lucho por ellos”, señaló.

“Es el sueño de muchos”

Este sábado, Lionel Messi sembró la esperanza para los hinchas argentinos tras comenzar el segundo tiempo contra México. El segundo gol, que mantuvo la tranquilidad del conjunto albiceleste, lo marcó Enzo Fernández. Al finalizar el partido, los papás del futbolista, de 21 años, elogiaron propiamente a su hijo, frente al estadio de Lusail. Tras escuchar sus declaraciones, Hernán Crespo, quien fue su técnico en Defensa y Justicia, se emocionó y se quebró en vivo: “Me emociona Enzo”.

Hernán Crespo se emocionó tras escuchar a la familia de Enzo Fernández.

“Le dije que venga [al Mundial] a tomar experiencia, porque, si siguen en ese nivel, son los jugadores del futuro”, apuntó el papá del mediocampista del Benfica de Portugal, con gran emoción. Posteriormente, junto a su pareja, alzaron la bandera que desplegaron durante el partido en apoyo a su hijo.

Tras el video de las declaraciones, Crespo no pudo pronunciar palabra y levantó la mano en señal de que necesitaba un minuto para recomponerse. Finalmente, expresó su emoción con la voz quebrada y no pudo evitar el llanto. “Me emociona el papá, me emociona Enzo. Me emociona porque sé el trabajo de muchos de ellos. Quizás fue el sueño o es el sueño de muchos poder ser parte del Mundial y hacer un gol en el Mundial, lo que significa vestir la camiseta argentina y verlo nacer futbolísticamente en el fútbol grande”, describió el exfutbolista.

El Comercio (Perú)