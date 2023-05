Mundial Sub 20: estos son los posibles campeones, según la última predicción

escuchar

Este fin de semana comienza el Mundial Sub 20 Argentina 2023, que se disputa en cuatro estadios de cuatro provincias diferentes y se extenderá hasta el 11 de junio. La selección local integra el grupo A junto a Guatemala, Nueva Zelanda y Uzbekistán. El último, rival del debut. A pesar de no haberse clasificado por méritos deportivos en el Sudamericano (se ganó su derecho a participar luego de que la FIFA le otorgase la localía en reemplazo de Indonesia), el peso específico de la albiceleste la posiciona como una de las candidatas al título, aunque no ocupa el primer lugar en las apuestas.

El principal candidato en los pronósticos es Brasil, campeón del Sudamericano que se realizó en enero en Colombia. Cuenta con un plantel con exponentes de renombre como Andrey Santos, aunque le faltan otras estrellas de renombre como Endrick y Vítor Roque. Es el que menos paga por dar la vuelta olímpica. Si lo consigue igualará a la albiceleste en lo más alto de la tabla de máximos campeones, con seis coronaciones.

Andrey Santos fue el capitán de Brasil en el Sudamericano Sub 20; es una de las figuras del plantel Sebastian Barros - NurPhoto

El equipo dirigido por Javier Mascherano aparece segundo en la lista. Su candidatura no solo radica en que es el anfitrión del torneo, sino también en los nombres destacados del plantel como Valentín Carboni, Luka Romero, Mateo Tanlongo, Máximo Perrone y Matías Soulé, mas allá de las ausencias de Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz. A priori, tiene un grupo accesible, por lo que se espera pase de ronda sin inconvenientes.

El tercer escalón del podio lo comparten Francia e Inglaterra, ambos con dos trofeos en sus vitrinas. El combinado galo no es el principal favorito porque está plagado de bajas, entre ellas las de Warren Zaire-Emery, el compañero de Lionel Messi en París Saint Germain (PSG), y de Elye Wahi, el goleador de Montpellier en la Ligue 1 (recientemente le convirtió cuatro tantos a Lyon). El elenco inglés, por su parte, tampoco afrontará el campeonato con sus mejores jugadores, entre ellos Rico Lewis de Manchester City. Sin embargo, tiene potencial para ser protagonista con futbolistas como Alex Scott y Alfie Devine.

Rico Lewis junto a Julián Álvarez; el defensor de Manchester City es una de las grandes ausencias OLI SCARFF - AFP

Entre los candidatos aparecen otros dos combinados sudamericanos que mostraron un gran nivel en el certamen clasificatorio: Colombia y Uruguay, que no cuenta con Álvaro Rodríguez porque Real Madrid no lo cedió. Por último, Senegal es la principal esperanza de una África que suele ser protagonista en la cita ecuménica para menores de 20 años, principalmente por la diferencia física que imponen los futbolistas de ese continente. De hecho, Ghana se coronó en Egipto 2009, algo que ninguno pudo lograr en la Copa del Mundo de mayores.

Apuestas a campeón del Mundial Sub20

Brasil - 3.75

Argentina - 6.50

Francia / Inglaterra - 9.0

Colombia / Uruguay - 11.0

Senegal - 15.0

Valentín Barco es una de las principales figuras de una selección argentina y del Mundial Sub 20

Todos los campeones del Mundial Sub 20

Túnez 1977: Unión Soviética.

Japón 1979: Argentina.

Australia 1981: Alemania.

México 1983: Brasil.

Unión Soviética 1985: Brasil.

Chile 1987: Yugoslavia.

Arabia Saudita 1989: Portugal.

Portugal 1991: Portugal.

Australia 1993: Brasil.

Qatar 1995: Argentina.

Malasia 1997: Argentina.

Nigeria 1999: España.

Argentina 2001: Argentina.

Emiratos Árabes Unidos 2003: Brasil.

Países Bajos 2005: Argentina.

Canadá 2007: Argentina.

Egipto 2009: Ghana.

Colombia 2011: Brasil.

Turquía 2013: Francia.

Nueva Zelanda 2015: Serbia.

Corea del Sur 2017: Inglaterra.

Polonia 2019: Ucrania.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

Argentina - 6

Brasil - 5

Portugal - 2

Unión Soviética / Yugoslavia / Alemania / España / Ghana / Francia / Serbia / Inglaterra / Ucrania - 1

LA NACION