Horario de apertura del Mundial Sub 20: cuándo es la ceremonia inaugural

Este sábado, al término de los primeros dos partidos del Mundial Sub 20 (Guatemala vs. Nueva Zelanda y Estados Unidos vs. Ecuador, ambos a las 15) y, en la previa de los dos restantes del día (Argentina vs. Uzbekistán y Fiji vs. Eslovaquia, los dos a las 18), se llevará a cabo una ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en Santiago del Estero. Si bien aún no hay confirmación oficial sobre la diagramación del evento, se espera que comience alrededor de las 17, una hora antes del debut del equipo dirigido por Javier Mascherano. Según anticipó Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero, en diálogo con Nuevo Diario, está previsto que Patricia Sosa entone las estrofas del himno nacional en la previa del partido entre la Argentina y el elenco asiático.

Además, Bravo aseguró que habrá representación de todos los países, posiblemente con muestras culturales o presentación de las banderas, como suele ocurrir en campeonatos de este tipo: “Queremos que se destaque la participación de los distintos países. También habrá un ballet y actuaciones artísticas que tienen ver con la provincia”, afirmó. Aunque también comentó que no sabe todos los detalles porque este tipo de eventos siempre tienen un ‘factor sorpresa’.

Los dos primeros partidos del Mundial Sub 20

Grupo A

Fecha 1

Guatemala vs. Nueva Zelanda - Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos vs. Ecuador - Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario.

De acuerdo al calendario confeccionado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el anfitrión no protagonizará el cotejo inaugural de la Copa del Mundo, aunque sí se presentará en el horario central de la primera jornada, desde las 18, como es habitual en las citas ecuménicas de mayores. Incluso, habrá duelos en simultáneo durante casi toda la extensión del campeonato, otra diferencia radical con el certamen más relevante de todos cuyo último campeón fue la Argentina en Qatar 2022.

Juan Gauto en uno de los entrenamientos de la selección argentina en el predio de AFA Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Todos los grupos del Mundial Sub 20 Argentina 2023

Grupo A

Argentina.

Uzbekistán.

Guatemala.

Nueva Zelanda.

Grupo B

Estados Unidos.

Ecuador.

Fiji.

Eslovaquia.

Grupo C

Senegal.

Japón.

Israel.

Colombia.

Grupo D

Italia.

Brasil.

Nigeria.

República Dominicana.

Grupo E

Uruguay.

Irak.

Inglaterra.

Túnez.

Grupo F

Francia.

Corea del Sur.

Gambia.

Honduras.

Cómo comprar entradas

Las tribunas de los cuatro estadios que albergarán la Copa del Mundo (La Plata, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero), comienzan a colmarse mucho más rápido de lo previsto. Los boletos se compran a través de Deportick, la plataforma digital que FIFA eligió para direccionar a los simpatizantes desde su sitio web. Los precios accesibles beneficiaron las ventas: para la etapa de grupos y los octavos de final, los costos van desde los $3.000 hasta los $4.000 y el código QR que se le asigna al comprador, permite el ingreso a los dos partidos que se disputan ese día en el estadio. En cuartos de final, los valores rondan entre los $4.000 y los $5.000; mientras que en las semifinales varían entre $4.500 y $6.000.

En apenas dos días de venta, en tanto, se agotaron las entradas para la final y el partido por el tercer y cuarto puesto, que se disputarán en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata el domingo 11 de junio. Los tickets rondaban entre los $6.000 para las populares y $8.000 para las plateas (no se le agrega costo de servicio).

