NBA: cuándo juega Los Ángeles Lakers vs. Golden State Warriors, el sexto partido de las semifinales del Oeste

Las semifinales de conferencia de la NBA están al rojo vivo y ningún equipo pudo hasta el momento obtener la clasificación a la definición. El partido más atractivo del viernes lo protagonizarán Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors en el Staples Center y será el sexto de la serie del Oeste que domina el conjunto de California por 3-2. El duelo está programado a las 23 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN 2, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.78 contra 2.28 que paga su derrota, es decir un triunfo del visitante.

Los Ángeles Lakers vs. Golden State Warriors

NBA - Playoffs - Semifinales de la Conferencia Oeste - Juego 6

Día: viernes 12 de mayo.

viernes 12 de mayo. Hora: 23 (hora argentina).

23 (hora argentina). TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Stephen Curry y Golden State Warrior no tienen margen de error en la serie vs. Los Ángeles Lakers

Los Lakers necesitan una victoria más para clasificar a la siguiente etapa, tras caer en el quinto juego en el Chase Center de San Francisco. Para ir por ella, será fundamental la presencia de Anthony Davis, quien está en duda por un golpe que recibió en la sien en el último encuentro de parte de Kevon Looney. El interno no pudo continuar en cancha y, si la organización le aplica el protocolo de conmoción cerebral, no podrá jugar. En la franquicia hay optimismo por cómo se recuperó del impacto y son optimistas con que estará en cancha junto a LeBron James.

Los Ángeles todavía no cayeron en su estadio en la postemporada porque ganaron los cinco encuentros que disputaron, tres contra Memphis Grizzliez en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste y otros dos a los Warriors. Incluso, llevan ocho victorias seguidas incluyendo también la temporada regular y la última caída fue el 26 de marzo ante Chicago Bulls.

Anthony Davis recibió un golpe en la sien en el quinto partido y está en duda para el sexto Godofredo A. Vásquez - AP

El elenco de Steve Kerr no tiene margen de error porque con una nueva caída, quedará eliminado. El último campeón cuenta con suficientes herramientas para igualar la llave ante uno de elencos que más títulos tiene en la competencia -17, la misma cantidad que Boston Celtics-. Amén de Stephen Curry y Draymond Green, Klay Thompson, por debajo de su nivel en lo que va del enfrentamiento, tiene antecedentes más que positivos en juegos número seis en playoffs y sus compañeros no quieren que esta vez sea la excepción para definir en un séptimo duelo de local.

Golden State sabe de remontadas porque en la etapa inicial estaba 0-2 vs. Sacramento Kings y lo venció 4-3 siendo la primera vez en la historia que los defensores del anillo revierten ese resultado en contra. “Somos campeones, de modo que hay presión cada vez que pisas la cancha. Sales ahí, si no ganas la gente está lista para criticarte. A la gente se le olvidan las cosas que has hecho en el pasado”, expresó Green en la previa al trascendental partido.

Cronograma y resultados de la serie

Golden State Warriors 112-117 Los Ángeles Lakers.

Golden State Warriors 127-100 Los Ángeles Lakers.

Los Ángeles Lakers 127-87 Golden State Warriors.

Los Ángeles Lakers 104-101 Golden State Warriors.

Golden State Warriors 121-106 Los Ángeles Lakers.

Los Ángeles Lakers vs. Golden State Warriors - Viernes a las 23 (hora argentina) por ESPN 2.

Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers - Domingo 14 de mayo.*

*De ser necesario.

El ganador de la serie entre Lakers y Warriors avanzará a la final de la Conferencia Oeste y se ubicará entre los mejores cuatro elencos de la temporada 2022/23 de la NBA. Allí, enfrentará a Denver Nuggets o Phoenix Suns, que este miércoles disputan el sexto partido de la serie que domina la exfranquicia de Facundo Campazzo.

En el Este las llaves también están 3-2: Philadelphia 76ers sobre Boston Celtics y Miami Heat sobre New York Knicks.

