“Otra seguridad”: la contundente frase de Sebastián Vignolo sobre la selección

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, comparó este martes el recorrido de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y su arribo a una nueva final del mundo, con la llegada del conjunto albiceleste al partido definitivo en Brasil 2014. En ese sentido, diferenció sus sensaciones en torno a cómo ve y evalúa a ambos equipos.

“Hoy comparaba (a este equipo) con aquel de 2014, que estuvo a nada (de salir campeón). A mí, este equipo, me da más seguridad” sentenció Vignolo. A su turno, el relator Mariano Closs coincidió con su colega y dijo: “Creo que hay un Messi impresionante”. Luego, la periodista Morena Beltrán señaló que La Pulga “llegó de otra forma” a esta Copa del Mundo.

Después, Vignolo le preguntó a Closs: “¿A Messi lo ves mejor?”. Tras lo cual, se respondió así mismo, volviendo sobre la comparación entre Brasil y Qatar. “Lo veo más entero ahora futbolísticamente”, lanzó. En otro orden, el animador de ESPN describió la jornada de la semifinal contra Croacia como “inolvidable”, al igual que todo el Mundial que está disputando Argentina. “Pasamos distintas sensaciones. Aquel comienzo que nos dejó un poco complicados. Después, lo resolvió de mil maravillas”, recordó.

Acto seguido, definió a La Scaloneta con un equipo que tiene “un montón de virtudes”, porque tiene “todo”: “Serenidad cuando tiene que tenerla, agresividad, vergüenza para defenderse, dignidad para tolerar una derrota; tiene al más grande (por Messi) más grande que nunca, tiene a un arquero (por Dibu Martínez), que cuando lo necesitás, aparece, y es un gigante; tiene voluntad, fútbol. Tiene muchos líderes silenciosos que se metieron en el equipo cuando soñaban con estar en la lista y hoy son irremplazables, (como) Julián Álvarez, (Alexis) Mac Allister, Enzo Fernández”.

Lionel Messi festeja el tercer gol de Argentina ante Croacia Aníbal Greco - LA NACIÓN

En cuanto a La Pulga, Vignolo aseguró que “Messi ya esta en la gloria”, porque “es realmente sinónimo de un tipo que no dejó de luchar”. Sobre su trayectoria, deseó que sea “interminable”. “Es un ganador nato porque es un buen tipo. Para mí, una persona es exitosa en la vida cuando sabe ser feliz y entiende que es mucho más que una pelota que entra y sale. Ver a Messi en este estado de felicidad absoluta, me da el triple de satisfacción porque me tocó verlo sufrir”.

Por otro lado, de cara a la final del mundo, Sebastián indicó que Argentina “es un equipo asfixiante” porque “presiona”, y utilizó una metáfora bélica para definir el tipo de juego del conjunto albiceleste. “Juega con el dedo en el gatillo, y en algún momento, te dispara”, añadió.

“Yo creo que estamos muy bien. (El equipo) responde en distintas situaciones, pasó esa situación compleja el primer día del Mundial. Se recuperó, tiene mucha presencia, jugadores que están muy bien, y tiene a Messi”. Sobre el rival del domingo, Vignolo aseguró que todavía no vio “la mejor versión de Francia”.

