Noruega venció por 4-1 a Irak, por el Mundial

El encuentro se disputó el 16 de junio de 2026 a las 19.00 en el Boston Stadium, bajo la supervisión del árbitro Pierre Atcho.

Desarrollo y protagonistas

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico de 4-4-2. En la primera mitad, Erling Haaland fue la figura determinante: a los 29 minutos marcó el primer gol tras asistencia de David Møller Wolfe, y repitió a los 43 minutos, nuevamente asistido por Møller Wolfe. Por parte de Irak, Aymen Hussein Ghadhban, Al Mafraje descontó a los 39 minutos tras un pase de Amir Fouad Abboud, Al Ammari. En el complemento, Leo Østigård sentenció el marcador a los 76 minutos tras asistencia de Martin Ødegaard, mientras que el propio Aymen Hussein Ghadhban, Al Mafraje anotó un gol en propia puerta a los 96 minutos para el 4-1 final.

Análisis estadístico

El dominio de Noruega fue evidente en la posesión de balón, registrando un 61,3% frente al 38,7% de Irak. En cuanto a la ofensiva, los visitantes fueron más incisivos con 13 tiros totales (5 a puerta) contra los 11 disparos (solo 1 a puerta) del conjunto local. La superioridad noruega también se reflejó en los tiros de esquina, con una relación de 5 a 2.

Movimientos tácticos y disciplina

El partido contó con constantes modificaciones en los bancos de suplentes. Destacó el ingreso de Leo Østigård a los 73 minutos en Noruega tras la lesión de David Møller Wolfe, una variante que resultó clave con su posterior anotación. Por el lado de Irak, el técnico debió realizar un cambio forzado por lesión a los 73 minutos, retirando a Ali Jasim Elaibi, Al Tameemi por Ahmed Ihab, Ahmed. En el plano disciplinario, Zaid Tahseen Abd Zaid, Hantoosh fue amonestado a los 85 minutos debido a una infracción.