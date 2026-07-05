Noruega venció 2-1 a Brasil, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada Octavos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante disputado el 5 de julio de 2026 a las 17.00 en el New York New Jersey Stadium, Noruega logró una victoria histórica ante Brasil por 2-1. El arbitraje estuvo a cargo de Ismail Elfath, quien controló las acciones en este compromiso decisivo de los Octavos de final del certamen de la Copa Mundial.
El peso de las figuras y el desarrollo táctico
Ambos seleccionados presentaron esquemas contrastantes, con Brasil apostando a un 4-4-2 frente al 4-3-3 propuesto por Noruega. La figura del partido fue sin dudas Erling Haaland, quien se encargó de sentenciar el resultado. A los 79 minutos, Erling Haaland marcó el primer gol tras una asistencia de Andreas Schjelderup. Posteriormente, a los 90 minutos, el mismo Erling Haaland amplió la ventaja nuevamente asistido por Andreas Schjelderup. Por su parte, Brasil descontó a los 100 minutos mediante un penal ejecutado por Neymar, quien además fue amonestado por una falta a los 95 minutos.
Movimientos estratégicos y rendimiento en el campo
El banco de suplentes jugó un papel crucial en la dinámica del juego. En Brasil, el ingreso de Neymar a los 67 minutos buscó darle verticalidad al equipo, mientras que en Noruega, la entrada de Andreas Schjelderup a los 45 minutos fue determinante para el desenlace favorable del marcador. Asimismo, los noruegos sufrieron la baja obligada de David Møller Wolfe a los 95 minutos por una lesión, siendo reemplazado por Leo Østigård.
Análisis estadístico del cruce
A pesar de la derrota, Brasil mantuvo una propuesta ofensiva constante, registrando los siguientes números en el encuentro:
- Posesión: Brasil tuvo un 33,5% frente al 66,5% de Noruega.
- Tiros al arco: Brasil contabilizó 4 remates a puerta, mientras que Noruega alcanzó los 5.
- Total de remates: Brasil sumó 14 disparos totales contra 9 de Noruega.
- Córners: Ambos equipos finalizaron con 5 tiros de esquina cada uno.
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