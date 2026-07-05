Noruega venció 2-1 a Brasil, por el Mundial 2026

En un encuentro vibrante disputado el 5 de julio de 2026 a las 17.00 en el New York New Jersey Stadium, Noruega logró una victoria histórica ante Brasil por 2-1. El arbitraje estuvo a cargo de Ismail Elfath, quien controló las acciones en este compromiso decisivo de los Octavos de final del certamen de la Copa Mundial.

El peso de las figuras y el desarrollo táctico

Ambos seleccionados presentaron esquemas contrastantes, con Brasil apostando a un 4-4-2 frente al 4-3-3 propuesto por Noruega. La figura del partido fue sin dudas Erling Haaland, quien se encargó de sentenciar el resultado. A los 79 minutos, Erling Haaland marcó el primer gol tras una asistencia de Andreas Schjelderup. Posteriormente, a los 90 minutos, el mismo Erling Haaland amplió la ventaja nuevamente asistido por Andreas Schjelderup. Por su parte, Brasil descontó a los 100 minutos mediante un penal ejecutado por Neymar, quien además fue amonestado por una falta a los 95 minutos.

Movimientos estratégicos y rendimiento en el campo

El banco de suplentes jugó un papel crucial en la dinámica del juego. En Brasil, el ingreso de Neymar a los 67 minutos buscó darle verticalidad al equipo, mientras que en Noruega, la entrada de Andreas Schjelderup a los 45 minutos fue determinante para el desenlace favorable del marcador. Asimismo, los noruegos sufrieron la baja obligada de David Møller Wolfe a los 95 minutos por una lesión, siendo reemplazado por Leo Østigård.

Análisis estadístico del cruce

A pesar de la derrota, Brasil mantuvo una propuesta ofensiva constante, registrando los siguientes números en el encuentro: