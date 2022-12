Diego Brancatelli reveló el destino “súper barato” que conoció tras hacerse una escapada desde Qatar

escuchar

Diego Brancatelli fue uno de los famosos argentinos que viajaron a Qatar para vivir la Copa del Mundo, pero en vez de optar por cubrirlo para uno de los canales en los que trabaja, fue junto a su esposa e hijos para disfrutar de la estadía y algunos partidos. Sin embargo, este lunes sorprendió a sus seguidores cuando compartió un reel con fragmentos de su paso por Egipto y aprovechó a recomendarlo por considerarlo “muy barato”.

“Dejamos unos días Qatar, que ya nos aburrió, ya está”, manifestó el comunicador en tono irónico, mientras caminaba por el aeropuerto rumbo a Egipto junto a su familia. Luego subió un compilado de fotos y videos, con música oriental de fondo, en las que se veía las excursiones que hizo en el país: andar en carreta, a camello y conocer las pirámides de Giza.

Diego Brancatelli visitó Egipto y les dio tips a los que quieran ir

“Fuimos a las Pirámides de Giza. Entramos a una de ellas. Por un pasadizo muy estrecho. ¡Luego de una bajada y una subida, llegamos al corazón de la pirámide! Fuimos a andar a camello. Visitamos la pirámide más vieja de Egipto”, señaló el periodista.

No obstante, en el pie de la imagen interactuó con sus seguidores y habló del costo del país para hacer turismo. “Para los que se preguntan: ‘¿Qué onda El Cairo?’. Bueno, voy a responder algunas de las FAQS que me llegan por privado. ¿Es barato? ¡Súper barato! Muy muy muy”, indicó.

Pero enseguida aclaró: “Algunas cosas nos parecen hasta asombrosas. Claro, si se pueden aprovechar de vos y sos un verde, te sacuden”.

La recorrida de Diego Brancatelli por la Necrópolis de Guiza junto a su esposa, la periodista Cecilia Insinga

Además, relató cómo fue la experiencia para viajar en familia. “¿Es para venir con niños? La verdad que no. Ahora estando acá la piloteamos. Pero es una ciudad de adultos”, aseguró y agregó: “Mucha gente por todos lados, mucho tránsito para cruzar las calles sin semáforos. No hay accesibilidad para los cochecitos. Es peligroso en muchos sentidos (no de inseguridad). ¿Es una ciudad moderna? Hasta ahora todo lo que conocimos es muy viejo”.

“Nos asombró la pobreza que hay, la mugre y la cantidad de escombros, edificios que parecen bombardeados. Autos muy viejos y rotos”, indicó.

Por último, Diego Brancatelli hizo una conclusión y les dio un tip a los que vayan a viajar a Egipto: “¿Vale la pena entrar a la pirámide y pagar la entrada extra? ¡Sí, claro! Nos encantó y vale la pena. ¿Hay que regatear? ¡Todo el tiempo! Mucho y no aflojar. Una cosa que compre arrancó en 350 y lo compré en 150. ¡Si decís ‘sí’ de una perdés!”.

Diego Brancatelli viajó a Egipto y le hizo una sugerencia a los que decidan conocer el país instagram: @diegobrancatelli

En otros de los videos mostró en profundidad cómo fue su recorrida por la Necrópolis de Guiza, a unos 20 kilómetros de El Cairo, donde están las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía Keops, Kefrén y Micerino.

Las publicaciones fueron agradecidas por sus seguidores, quienes se mostraron interesados en conocer el país que une el noreste de África con Medio Oriente y que se encuentra a tres horas de en avión desde Qatar. El periodista, también, contestó algunas dudas mediante historias de Instagram.

LA NACION