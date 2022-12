El Kun Agüero reveló que sufrió otro episodio cardíaco durante un partido

escuchar

Sergio Kun Agüero conversó este miércoles en vivo con Lionel Messi a través de Twitch y, en medio de la charla distendida, en la que intervinieron también otros futbolistas de la selección, el exfutbolista del Mánchester City reveló que había tenido un episodio cardíaco en junio, mientras jugaba un partido de fútbol. “El médico me mandó un mensaje y me dijo: ‘Tuviste una arritmia ventricular’”, contó el exdelantero.

Agüero se encuentra en estos días en Qatar, donde acompaña las alternativas de la selección nacional en la Copa del mundo que se disputa en ese país y hace análisis de la competencia a través de las redes desde su rol como streamer. El exjugador de Independiente conmocionó al mundo del fútbol en diciembre del año pasado cuando anunció que, por un problema cardíaco -una arritmia- debía abandonar la práctica de ese deporte.

El Kun había arribado recientemente a Barcelona y su retiro provocó preocupación por su salud, pero también grandes muestras de apoyo en todo el mundo.

En la charla que llevó adelante hoy el exfutbolista con el 10 de la selección de la Argentina surgió en la conversación el estado de su corazón. Fue cuando Agüero se levantó la remera para mostrar su físico, luego de que Messi le dijera que lo notaba “grandote”.

Leo Messi y Papu Gómez escuchan atentamente hablar a Kun Agüero sobre su estado de salud YouTube Fans

Entonces, el Kun se tocó un punto en el pecho y dijo: “Acá tengo el chip. Me abrieron acá y el chip es así de grande”. El jugador hizo un gesto con los dedos para mostrar el tamaño del dispositivo, de aproximadamente unos cinco centímetros, que sirve básicamente para controlar su ritmo cardíaco.

Luego de mostrar dónde tenía ubicado el chip, el futbolista lanzó su revelación: “¿Podés creer que el médico, no sé si me estará escuchando, me manda un mensaje y me dice: ‘Tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio?’. Y yo le digo: ‘¿Y ahora me decís? Pasaron seis meses’”.

Después de eso, y ante la atenta mirada de Messi y de Alejandro “Papu” Gómez, el exfutbolista contó cómo lograron encontrar qué estaba haciendo él en el momento en que sufrió la arritmia. “Qué sé yo lo que hice, y aparte, acordarme el 8 de junio, b...do. Empecé a mirar los chats y claro, se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y claro, eran las 10 y media de la noche en Miami. Y ese día, mandó la captura Sofía, mi novia, que había jugado a la pelota en ese horario”, describió el Kun.

Sergio Agüero el día que anunció su retiro del fútbol en diciembre de 2021 Emilio Morenatti - AP

“¿Te controla tu médico?”, preguntó Messi. La respuesta del Kun, entonces, fue positiva y contó que además tiene un “polar” que le marca la gráfica y que a partir de eso los médicos ven si las cosas van bien. “Cada vez que voy al gimnasio o voy a correr me pongo el polar y queda todo grabado en el teléfono y después yo se lo mando al médico”, completó.

“Pero igual estoy bien, estoy bien”, aclaró el Kun, para tranquilizar a sus excompañeros y añadió: “En algún momento cantaremos flor, pero esperemos no ahora”.

