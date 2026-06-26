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Países Bajos venció 3-1 a Túnez, por el Mundial 2026

Se midieron en un duelo donde Países Bajos se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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El encuentro tuvo lugar el 25 de junio de 2026 a las 20.00 en el Kansas City Stadium. Con el arbitraje de Katia García, Países Bajos logró una victoria fundamental frente a Túnez al imponerse por un marcador final de 3-1.

El desarrollo del encuentro

El partido se abrió tempranamente cuando, a los 3 minutos, Ellyes Skhiri marcó en propia puerta, otorgando la ventaja inicial a Países Bajos. Poco después, a los 7 minutos, Brian Brobbey amplió la diferencia tras una asistencia de Virgil van Dijk. Túnez, que formó con un esquema 5-4-1, intentó reaccionar y logró descontar a los 54 minutos por intermedio de Hazem Mastouri, quien aprovechó una asistencia de Hannibal Mejbri. Sin embargo, Países Bajos, que plantó un 4-3-3, sentenció el resultado a los 62 minutos con un gol de Jan Paul van Hecke, asistido por Tijjani Reijnders.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron refrescar sus alineaciones con múltiples cambios durante la segunda mitad. En Túnez, ingresaron jugadores como Hadj Mahmoud, Elias Achouri y Mortadha Ben Ouanes para intentar revertir la desventaja. Por el lado de Países Bajos, la rotación incluyó el ingreso de figuras como Teun Koopmeiners, Justin Kluivert y Memphis Depay, quienes permitieron mantener el control del juego hasta el pitazo final.

Análisis estadístico

La superioridad de Países Bajos quedó reflejada en los números finales del partido:

  • Países Bajos dominó la posesión con un 71,6%, mientras que Túnez alcanzó el 28,4%.
  • En cuanto a la ofensiva, Países Bajos disparó 20 veces (con 7 al arco), frente a los 10 tiros (4 a puerta) realizados por Túnez.
  • La estadística de tiros de esquina favoreció a Países Bajos con 6, mientras que Túnez ejecutó 4.
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