Países Bajos venció 5-1 a Suecia, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Países Bajos se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro que dejó en claro la superioridad ofensiva del conjunto neerlandés, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia este 20 de junio de 2026. El partido, disputado a las 14.00 en el Houston Stadium bajo el arbitraje de Michael Oliver, fue un monólogo de efectividad. A los 5 minutos, Brian Brobbey marcó el primer gol tras asistencia de Cody Gakpo, y a los 17 minutos, el mismo Brian Brobbey amplió la cuenta tras asistencia de Denzel Dumfries. Ya en la segunda mitad, Cody Gakpo selló un doblete a los 47 minutos (asistencia de Denzel Dumfries) y a los 54 minutos (asistencia de Crysencio Summerville), mientras que Crysencio Summerville cerró la cuenta a los 89 minutos tras un pase de Memphis Depay. Por el lado de Suecia, Anthony Elanga descontó a los 59 minutos tras asistencia de Alexander Isak.
Desarrollo táctico y cambios clave
El esquema elegido por los estrategas marcó el contraste del partido: Países Bajos planteó un 433 ofensivo frente a un 3142 presentado por Suecia. Con el resultado ya encaminado, ambos entrenadores movieron el banco para gestionar esfuerzos. Entre las sustituciones destacadas, a los 45 minutos ingresó Crysencio Summerville por Donyell Malen, movimiento que resultó clave para la productividad final, mientras que a los 72 minutos, la entrada de Memphis Depay por Brian Brobbey aportó frescura en los metros finales para sellar el 5-1 definitivo.
Análisis estadístico del encuentro
A pesar de la contundencia en el marcador, los números reflejan un trámite donde la posesión estuvo repartida: Países Bajos registró un 51% de tenencia contra un 49% de Suecia. La gran diferencia estuvo en la puntería, ya que los neerlandeses aprovecharon al máximo sus 7 remates a puerta frente a los 8 intentos concretados por los suecos. El dominio en las áreas y la capacidad de resolución fueron los factores determinantes para el abultado marcador final.
Disciplina y datos finales
El rigor defensivo de Suecia se tradujo en una acumulación de infracciones que terminaron en amonestaciones durante el segundo tiempo. Los jugadores sancionados con tarjeta amarilla por el árbitro fueron:
- Gabriel Gudmundsson (52')
- Yasin Ayari (74')
- Lucas Bergvall (79')
Con este resultado, Países Bajos consolida su camino en la fase de grupos tras completar sus primeros compromisos de la competición.
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