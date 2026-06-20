Alemania vs. Costa de Marfil, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Se miden por la segunda fecha del grupo E en el estadio de Toronto (Canadá)
El gol frenó a Alemania
La verticalidad de Alemania en los primeros minutos desapareció. Sigue controlando la pelota, pero le falta profundidad. Y pierde contra el rigor físico de los marfileños. Neuer tiene que esforzarse para detener un remate de Bony luego de una pérdida de Tah en la mitad de la cancha.
¡Gol de Costa de Marfil!
La defensa alemana no puede hacer nada para marcar a Diomandé. El del Leipzig va hasta el fondo. Define Amad, responde la defensa alemana y Brown bloquea el tiro, pero la pelota le queda a Kessié, que somete a Neuer. Sorpresa en Toronto.
¡COSTA DE MARFIL ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2026
A los 30', Kessié puso el 1-0 ante Alemania. pic.twitter.com/e6NoGgQwrw
Pausa de hidratación
Se detiene el encuentro entre alemanes y marfileños en Toronto (Canadá) para la pausa de hidratación.
Gol de Alemania... ¡anulado!
Otro centro preciso de Kimmich a la cabeza de Pavlovic, que le gana en el salto al arquero Fofana y convierte. Sin embargo, cuando toda Alemania festeja, el árbitro paraguayo Benítez señala la infracción y anula la conquista.
¡Aparece Musiala!
Combinación Pavlovic-Musiala y el 10 de Bayern apunta al arco con su pierna derecha. El remate se va muy cerca del arco de Fofana. Alemania empieza a adueñarse de la mitad de la cancha.
Sentido Schlotterbeck
El defensor de Borussia Dortmund es atendido por los médicos por un golpe en su pierna izquierda. Si no se recupera, lo reemplazará Antonio Rüdiger, de Real Madrid. En el banco de suplentes, el entrenador alemán maldice por la lesión de su futbolista.
Responde Costa de Marfil
Alemania pierde la pelota en la mitad de la cancha, Diomandé sale como una flecha, junta a tres rivales y habilita a Konan, que tira el centro. Por la otra punta aparece Singo, que remata. Y Brown, con lo justo, alcanza a bloquear el tiro. El partido es de ida y vuelta.
Primera llegada de Alemania
Kimmich da una gran asistencia tierra-aire a Havertz. Koussounou lo deja saltar y el futbolista alemán cabecea hacia el arco. Responde Fofana yendo abajo, hacia su palo derecho.
Kimmich vs. Diomandé
El lateral izquierdo de Alemania -que en el Bayern juega en la mitad de la cancha- la pasa mal con el extremo marfileño. Será uno de los duelos del partido. Jonathan Tah, el más rápido de los centrales, deberá estar bien atento para cubrirle las espaldas a Kimmich.
¡Se juega!
Ya juegan en Toronto Alemania y Costa de Marfil. Y llegan los germanos: lo tuvo Havertz a los 12 segundos. Pero remató por arriba.
Suenan los himnos y se viene el partido
De a poco queda todo listo en Toronto para el partido entre Alemania y Costa de Marfil, dos que ganaron en el debut y se juegan el primer puesto en el Grupo E de la Copa del Mundo.
Qué piensa el DT alemán antes del partido
Julian Nagelsmann, DT de Alemania, habla con la cadena Magenta TV en la previa del encuentro ante Costa de Marfil que puede darle la clasificación a su equipo: “Tuvimos tiempo para recuperarnos, pero también para ajustar algunas cosas después del partido contra Curazao. Hoy, algunas cosas son igual de importantes, otras incluso más, por lo que tuvimos que optimizar ciertos aspectos. Es normal antes del segundo partido”, dice el entrenador.
Y rescata a Diomandé: “Nunca nos centramos en jugadores individuales, pero claro, él representa una gran amenaza; los jugadores lo conocen de la Bundesliga. Pero también hay otros jugadores capaces en el campo. Diallo marcó el gol decisivo contra Ecuador”, recuerda Nagelsmann, el entrenador alemán.
Atención a los extremos marfileños
El equipo africano tiene dos cohetes por las bandas: de un lado, el jovencísimo Yan Diomandé (19 años, de Red Bull Leipzig, en la Bundesliga alemana); del otro, Amad Diallo, del Manchester United. El primero tuvo una gran actuación en el 1-0 a contra Ecuador y va camino a ser una de las vedettes del próximo mercado de pases: lo quiere Liverpool, de la Premier League, pero su equipo pretende cerca de ¡120 millones de euros! Explosivo en el uno contra uno y experto en encontrar espacios, Alemania tendrá que tener cuidado con él.
Diallo floreció esta temporada en Manchester United luego de varios años sin demasiada continuidad. Comprado a Atalanta en 2021, luego deambuló por Rangers de Escocia y por el Sunderland. Con apenas 23 años, le sobra talento para demostrar que puede ser parte de la elite del fútbol. Precisa ser más constante en los partidos.
Neuer hará historia
Con su partido de esta tarde, el arquero de Bayern llegará a los 21 encuentros por Copas del Mundo y se transformará en el guardavallas con más cantidad de presencias en este tipo de torneos. Sobrepasará al francés Hugo Lloris (20 partidos) y al brasileño Claudio Taffarel (18 partidos).
¡Equipos confirmados!
La FIFA ya comunicó las formaciones titulares de Alemania y Costa de Marfil. Julian Nagelsmann, entrenador alemán, vuelve a confiar en la experiencia de Manuel Neuer (40 años) en el arco; Leroy Sané, Kai Havertz y Florian Wirtz serán los tres hombres de ataque. Así forman Alemania y Costa de Marfil:
Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Nico Schlotterberg; Felix Nmecha, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Nathaniel Brown; Leroy Sané, Havertz y FLORIAN Wirtz.
Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Odilon Koussounou, Emmanuel Agbadou y Ghislain onan; Crist Inao, Ibrahim Sangare y Franck Kessie; Amad Diallo, Ange-Yoan Bony y Yan Diomandé.
Alemania va por la clasificación
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que sostendrán en Toronto las selecciones de Alemania y Costa de Marfil. El encuentro comenzará a las 17 (hora de la Argentina) y será dirigido por el paraguayo Juan Gabriel Benítez. Tendrá televisación de TyC Sports, Telefé, DSports y Disney+. Luego de la goleada por 7 a 1 en el debut, una nueva victoria alemana les garantizará el pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial.
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Horario de Argentina vs. Austria, por el segundo partido de la selección en el Mundial 2026
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