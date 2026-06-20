Alemania vs. Costa de Marfil, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Julian Nagelsmann, DT de Alemania, habla con la cadena Magenta TV en la previa del encuentro ante Costa de Marfil que puede darle la clasificación a su equipo: “Tuvimos tiempo para recuperarnos, pero también para ajustar algunas cosas después del partido contra Curazao. Hoy, algunas cosas son igual de importantes, otras incluso más, por lo que tuvimos que optimizar ciertos aspectos. Es normal antes del segundo partido”, dice el entrenador.

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y rescata a Diomandé: “Nunca nos centramos en jugadores individuales, pero claro, él representa una gran amenaza; los jugadores lo conocen de la Bundesliga. Pero también hay otros jugadores capaces en el campo. Diallo marcó el gol decisivo contra Ecuador”, recuerda Nagelsmann, el entrenador alemán.