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Palmeiras empató 1-1 con Cruzeiro por el Brasileirao Serie A

Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 16 del campeonato de primera división de la liga brasileña; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 16 de mayo de 2026 a las 21.00 en el Arena Crefisa Barueri, con el arbitraje de Savio Pereira Sampaio. En un duelo muy disputado, Palmeiras y Cruzeiro no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando 1-1.

Desarrollo y goles

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 11 minutos, Keny Arroyo marcó el primer gol para el conjunto visitante tras una asistencia de Christian Roberto. Sin embargo, la respuesta del local fue inmediata: a los 20 minutos, Felipe Anderson estableció el 1-1 definitivo. En cuanto a lo táctico, el local saltó al campo con un 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1. El partido estuvo marcado por las complicaciones físicas, ya que Palmeiras debió realizar dos sustituciones por lesión en la primera mitad, retirándose Ramón Sosa y Felipe Anderson.

Análisis estadístico

A pesar de que Palmeiras registró un mayor volumen de juego ofensivo con 16 tiros frente a los 11 de su rival, la eficacia estuvo del lado de Cruzeiro, que logró mayor precisión al arco. Los números finales del encuentro reflejaron la paridad:

  • Posesión:Palmeiras 47,5% - Cruzeiro 52,5%
  • Tiros a puerta:Palmeiras 2 - Cruzeiro 4
  • Corners:Palmeiras 6 - Cruzeiro 5

Disciplina y cierre

El encuentro fue sumamente friccionado, acumulando una gran cantidad de amonestaciones a lo largo de los 90 minutos. Por el lado del local, vieron la tarjeta amarilla José Manuel López y Murilo Cerqueira Paim. Mientras tanto, en Cruzeiro fueron amonestados Keny Arroyo, Matheus Fellipe Costa Pereira, Otávio Eleodoro Rezende Costa y Lucas Silva Borges, además de una amonestación adicional por disidencia. Los constantes cambios tácticos hacia el final, incluyendo los ingresos de Luis Sinisterra y Kaique Kenji, no fueron suficientes para romper la paridad en el marcador.

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